Cambio al vertice: Alberto Mariani è il nuovo CEO di Ricoh Italia e di Mauden

Di
Redazione Data Manager Online
-
Cambio al vertice: Alberto Mariani è il nuovo CEO di Ricoh Italia e di Mauden

Alberto Mariani assume la guida di Ricoh Italia e Mauden, azienda del Gruppo Ricoh, portando con sé una leadership maturata a livello europeo e un’esperienza consolidata nello sviluppo dei servizi digitali

Ricoh annuncia la nomina di Alberto Mariani a Chief Executive Officer di Ricoh Italia e di Mauden, azienda del Gruppo Ricoh. Alberto raccoglie il testimone da Davide Oriani, che lascia il ruolo di CEO di Ricoh Italia rimanendo parte del Board dell’azienda, e da Roberta Viglione, che ricopriva il ruolo di Amministratore Delegato di Mauden.

TI PIACE QUESTO ARTICOLO?

Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato.

Nel nuovo assetto organizzativo, Alberto Mariani riporterà direttamente a David Mills, CEO di Ricoh Europe. Continuerà inoltre a far parte del Board europeo e a svolgere il ruolo di Chief Digital Investment Officer, mantenendo quindi la responsabilità sulla definizione e sull’esecuzione delle strategie di investimento e di sviluppo a livello internazionale.

Davide Oriani ha avuto un ruolo centrale fin dalla nascita di Ricoh Italia nel 1990. Dal 2010, prima come Managing Director e poi come CEO, ha accompagnato l’azienda in una fase di profondo cambiamento, rafforzandone il posizionamento sul mercato e supportandone l’espansione nel mondo IT, anche attraverso le acquisizioni di Npo Sistemi e Mauden.

Alberto Mariani commenta: “Ricoh Italia è un’azienda con una storia solida e una visione chiara: essere un player strategico per le imprese affiancandole – anche insieme ai nostri partner – nei loro percorsi di innovazione e di trasformazione del workplace. Il mio impegno sarà quello di continuare a guidare una crescita significativa e duratura, rafforzando il nostro posizionamento sul mercato e consolidando il nostro ruolo come workplace integrator di riferimento. Il raggiungimento di questi obiettivi passa dalle persone, che da sempre rappresentano la vera forza di Ricoh Italia e che vogliamo continuare a valorizzare e supportare, promuovendo una collaborazione sinergica tra i team e un modo di lavorare condiviso”.

Leggi anche:  Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di CBI S.c.p.a. Società Benefit

Su questo tema, Davide Oriani aggiunge: “Desidero ringraziare tutte le persone di Ricoh Italia, i partner e i clienti per la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato in questi anni. È stato un percorso intenso, caratterizzato da risultati importanti e reso possibile da professionisti di grande valore con i quali abbiamo costruito basi solide per il futuro dell’azienda. A tutti loro va il mio più sincero ringraziamento per il contributo, l’impegno e la passione con cui hanno lavorato ogni giorno”.

Nella sua carriera iniziata proprio in Ricoh Italia oltre 23 anni fa, Alberto Mariani ha ricoperto ruoli rilevanti nelle aree Marketing, Vendite e Business Development. Dopo queste esperienze, il suo percorso è proseguito a livello europeo, ricoprendo posizioni C-level. Ha guidato la trasformazione di Ricoh da vendor di soluzioni di printing a player di riferimento nei servizi digitali, rendendo possibile una crescita importante del business e completando con successo oltre 20 operazioni di acquisizione in EMEA.

La combinazione di una leadership riconosciuta, una visione strategica di respiro internazionale e una profonda capacità di interpretare l’evoluzione dei mercati digitali rappresenta un fattore determinante per permettere a Ricoh Italia e a Mauden di continuare ad essere aziende leader nel workplace.