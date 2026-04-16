Cambio al vertice: Alberto Mariani è il nuovo CEO di Ricoh Italia e di Mauden

Alberto Mariani assume la guida di Ricoh Italia e Mauden, azienda del Gruppo Ricoh, portando con sé una leadership maturata a livello europeo e un’esperienza consolidata nello sviluppo dei servizi digitali

Ricoh annuncia la nomina di Alberto Mariani a Chief Executive Officer di Ricoh Italia e di Mauden, azienda del Gruppo Ricoh. Alberto raccoglie il testimone da Davide Oriani, che lascia il ruolo di CEO di Ricoh Italia rimanendo parte del Board dell’azienda, e da Roberta Viglione, che ricopriva il ruolo di Amministratore Delegato di Mauden.

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Nel nuovo assetto organizzativo, Alberto Mariani riporterà direttamente a David Mills, CEO di Ricoh Europe. Continuerà inoltre a far parte del Board europeo e a svolgere il ruolo di Chief Digital Investment Officer, mantenendo quindi la responsabilità sulla definizione e sull’esecuzione delle strategie di investimento e di sviluppo a livello internazionale.

Davide Oriani ha avuto un ruolo centrale fin dalla nascita di Ricoh Italia nel 1990. Dal 2010, prima come Managing Director e poi come CEO, ha accompagnato l’azienda in una fase di profondo cambiamento, rafforzandone il posizionamento sul mercato e supportandone l’espansione nel mondo IT, anche attraverso le acquisizioni di Npo Sistemi e Mauden.

Alberto Mariani commenta: “Ricoh Italia è un’azienda con una storia solida e una visione chiara: essere un player strategico per le imprese affiancandole – anche insieme ai nostri partner – nei loro percorsi di innovazione e di trasformazione del workplace. Il mio impegno sarà quello di continuare a guidare una crescita significativa e duratura, rafforzando il nostro posizionamento sul mercato e consolidando il nostro ruolo come workplace integrator di riferimento. Il raggiungimento di questi obiettivi passa dalle persone, che da sempre rappresentano la vera forza di Ricoh Italia e che vogliamo continuare a valorizzare e supportare, promuovendo una collaborazione sinergica tra i team e un modo di lavorare condiviso”.

Su questo tema, Davide Oriani aggiunge: “Desidero ringraziare tutte le persone di Ricoh Italia, i partner e i clienti per la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato in questi anni. È stato un percorso intenso, caratterizzato da risultati importanti e reso possibile da professionisti di grande valore con i quali abbiamo costruito basi solide per il futuro dell’azienda. A tutti loro va il mio più sincero ringraziamento per il contributo, l’impegno e la passione con cui hanno lavorato ogni giorno”.

Nella sua carriera iniziata proprio in Ricoh Italia oltre 23 anni fa, Alberto Mariani ha ricoperto ruoli rilevanti nelle aree Marketing, Vendite e Business Development. Dopo queste esperienze, il suo percorso è proseguito a livello europeo, ricoprendo posizioni C-level. Ha guidato la trasformazione di Ricoh da vendor di soluzioni di printing a player di riferimento nei servizi digitali, rendendo possibile una crescita importante del business e completando con successo oltre 20 operazioni di acquisizione in EMEA.

La combinazione di una leadership riconosciuta, una visione strategica di respiro internazionale e una profonda capacità di interpretare l’evoluzione dei mercati digitali rappresenta un fattore determinante per permettere a Ricoh Italia e a Mauden di continuare ad essere aziende leader nel workplace.