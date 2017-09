Al via la “Week of Innovation Networks” di Capgemini di Redazione Data Manager Online 22 settembre 2017

CWIN 2017 celebra il cinquantesimo anniversario di Capgemini come leader dell’innovazione dal 25 al 29 settembre in tutto il mondo. Appuntamento a Roma il 28 settembre

Capgemini annuncia l’inizio dell’appuntamento annuale con Capgemini Week of Innovation Networks (CWIN), la settimana di eventi che si terranno in 24 città di 14 paesi dal 25 al 29 settembre. CWIN 2017 riunirà i maggiori esperti di Capgemini insieme a clienti, partner, start-up e aziende leader del settore IT per condividere gli ultimi trend tecnologici, dell’innovazione applicata e della creazione di valore d’impresa sostenibile.

CWIN 2017, alla sua ottava edizione, celebra anche il cinquantesimo anniversario di Capgemini con oltre 200 eventi relativi alle tecnologie che facilitano la digital transformation, come innovazione sostenibile applicata, intelligenza artificiale e data insights, automazione intelligente dei processi (IPA), mixed reality e user experience, digital manufacturing, blockchain e cybersecurity.

In Italia, Capgemini terrà il proprio evento a Roma il 28 settembre dalle 9:30 alle 18:00 presso Palazzo Montemartini, attraverso un’agenda ricca di appuntamenti con esperti e partner dell’azienda.

Giuseppe Camia, Head of Practices di Capgemini Italia, ha dichiarato: «Siamo felici di ospitare CWIN 2017, un’occasione unica per raccontare anche in Italia le principali tecnologie che stanno rivoluzionando tutti i settori di business, direttamente dalla voce dei nostri esperti, partner e clienti».

Tra gli eventi a livello internazionale, segnaliamo: