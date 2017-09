Al via TIMGAMES la nuova piattaforma dedicata all’home gaming di Redazione Data Manager Online 8 settembre 2017















Da oggi con TIMGAMES, grazie alla rete ultrabroadband di TIM, i clienti sulla loro TV potranno accedere in abbonamento ad un ampio catalogo di giochi in streaming con la stessa qualità di quelli per console

Prende il via TIMGAMES, la nuova piattaforma dedicata all’home gaming che offre un’esperienza completa e innovativa rivolta a tutta la famiglia, per giocare direttamente sulla TV di casa, grazie al nuovo decoder TIM BOX e alla fibra ultraveloce di TIM. Con oltre 160 giochi, TIMGAMES sarà disponibile per i clienti TIM che potranno accedere direttamente dal nuovo decoder TIM BOX ed effettuare il download gratuito di una selezione dei migliori titoli ottimizzati per la TV (tra questi “Asphalt 8: Airborne”, “Modern Combat 5: Blackout”) e accedere all’ampio catalogo di giochi di qualità console in streaming disponibili in abbonamento (ad esempio “GRID Autosport Complete”).

Entrare nel mondo di TIMGAMES sarà molto semplice. Basterà infatti collegare il TIM BOX alla TV di casa e alla fibra di TIM e connetterlo al TIM GAMEPAD, la console dal design ergonomico con finiture in materiale soft touch, ottimizzato per il gaming in cloud a bassa latenza.

Il nuovo servizio è riservato in esclusiva ai clienti TIM Fibra che potranno scegliere le ultimissime novità per cimentarsi nelle sfide più ardue, i classici più amati per intrattenersi con tutta la famiglia e molti giochi casual. In qualsiasi momento è possibile avviare, interrompere e riprendere la partita, l’avventura o la missione, così come avviene sulle tradizionali console, senza però dover ricorrere all’acquisto di hardware e di dischi fisici dedicati al gaming (CD, DVD, Blue Ray Disc). TIMGAMES si avvale inoltre del nuovo TIM BOX, il decoder che si distingue per tecnologia e funzionalità e, rispetto alla precedente versione, integra al processore di ultima generazione – a supporto del gaming e di tutte le funzionalità multimediali avanzate – una connettività WiFi ancora più performante dual band 2.4/5GHz, una memoria con 32 Giga di spazio dedicato alle App e un nuovo telecomando per la ricerca vocale.

TIMGAMES propone al momento un catalogo di oltre 160 titoli che diventeranno circa 200 entro l’anno suddiviso in tre sezioni. In particolare TIMGAMES offre nella sezione In regalo per te 8 giochi con crediti giornalieri gratuiti per i clienti TIM scaricabili sul decoder (tra cui “Asphalt® 8: Airborne”, e “Modern Combat 5: Blackout”); una scelta iniziale di circa 70 nella sezione abbonamento fruibili in streaming tra cui “GRID Autosport Complete” con la qualità dei giochi da console, e nello store una selezione dei migliori giochi Android TV scaricabili sul TIM BOX, gratuiti e a pagamento, acquistabili direttamente con addebito sul conto TIM.

I nuovi clienti con la rete ultrabroadband di TIM, potranno attivare gratuitamente TIMGAMES, fino al mese di dicembre (poi 4,99 Euro/mese) e riceveranno direttamente a casa il nuovo TIM BOX e il TIM GAMEPAD in promozione a 2,99 Euro per 48 mesi.

La nuova piattaforma per il gaming on line si affianca agli altri servizi TIM che propongono contenuti di pregio per l’entertainment digitale, abilitati dall’infrastruttura di rete ultrabroadband fissa e mobile di TIM.

Queste nuova proposta si inserisce nel processo di trasformazione di TIM che punta alla qualità totale in termini di tecnologia, convergenza fisso e mobile, contenuti esclusivi e distintivi, servizi di intrattenimento per la famiglia.