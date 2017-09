Alberto Dosi nominato responsabile dei Servizi di Fujitsu Italia di Redazione Data Manager Online 20 settembre 2017

Fujitsu ha annunciato la nomina di Alberto Dosi a capo dei Managed Infrastructure Services, con la responsabilità del business dei Servizi in Italia.

Dosi, 54 anni, laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano, avrà il compito di coordinare tutte le attività volte all’incremento delle quote di mercato relative alle soluzioni e ai servizi gestiti.

Il manager entrerà a far parte del Management Leadership Team Italiano guidato da Bruno Sirletti, Presidente e Amministratore Delegato di Fujitsu Italia.

“Siamo lieti di dare il benvenuto ad Alberto Dosi in qualità di responsabile del business dei Servizi in Italia”, ha commentato Bruno Sirletti. “In uno scenario in cui le aziende stanno lavorando per intraprendere iniziative sempre più concrete di digitalizzazione, uno dei nostri obiettivi principali è quello di incrementare le quote di mercato in ambito soluzioni e servizi gestiti. Siamo sicuri che le competenze in ambito Delivery e gli oltre 25 anni di esperienza nel settore della tecnologia facciano di Alberto la persona giusta per posizionarci in modo sempre più distintivo sul mercato italiano”.

Prima di approdare in Fujitsu, Alberto Dosi ha ricoperto in HP – a partire dal 2006 – ruoli di crescente responsabilità nell’area dei servizi per clienti telco e media. In precedenza, Dosi ha lavorato in aziende come Omnitel Pronto Italia (ora Vodafone Italia) e H3G Italia.