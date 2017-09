Colussi sceglie Veeam, sempre più benessere per il Data Center di Redazione Data Manager Online 21 settembre 2017

Veeam Software, l’innovativo fornitore di soluzioni per l’Availability for the Always-On Enterprise, è stata scelta da Colussi Group, gruppo alimentare italiano fondato nel 1911, con lo scopo di implementare una strategia di Disaster Recovery per raggiungere tempi di ripristino della sede centrale e delle filiali in linea con le esigenze di Business Continuity, attraverso una soluzione efficace, centralizzata e fruibile per la sincronizzazione dei back-up in un ambiente Data Center a elevata virtualizzazione e basato su tecnologie VMware.

Riccardo Benedetti, Responsabile Sistemi di Colussi Group, ha commentato: “Abbiamo integrato Veeam Backup & Replication molto velocemente e si è subito dimostrata una soluzione in grado di gestire in modo semplice attività altamente complesse. È una tecnologia per il Disaster Recovery che offre anche funzionalità di controllo dei backup e, per gli ambienti virtuali, attualmente non credo abbia concorrenti sul mercato”.

Avere tempi lunghi di recupero dei dati significa mettere in stand-by ogni attività, in un settore in cui la tracciabilità è fuori discussione. La catena delle conseguenze è lunga tanto quanto quella produttiva: stabilimenti fermi, mezzi di trasporto bloccati, business a rischio. “Possiamo contare su funzionalità in ambito Disaster Recovery che danno garanzie di continuità operativa senza confronti, per questo stiamo investendo nella tecnologia di Veeam”. L’ordine di grandezza dei ripristini delle macchine virtuali in Colussi è passato infatti da ore (se non giornate intere) a minuti.

Benedetti sottolinea anche la facilità con cui Veeam Backup & Replication consente di gestire centralmente, con un’unica dashboard, tutte le operazioni. “Veeam è dotato di un front end che consente un’attività implementativa semplice. Una sola persona dell’IT è sufficiente per la sua gestione, senza contare la celerità con cui siamo riusciti a essere operativi dopo l’integrazione e le poche giornate di consulenza che si sono rese necessarie”.

A seguito dell’implementazione di questa soluzione Colussi ha registrato diversi vantaggi tra cui: la riduzione dei tempi di back-up, l’aumento della velocità di ripristino e la gestione centralizzata e semplificata all’interno di un’infrastruttura complessa ed articolata.