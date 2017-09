Enrico Resmini, nuovo Direttore Digital Commercial Program del Gruppo Vodafone di Redazione Data Manager Online 25 settembre 2017

Dal 18 settembre, Enrico Resmini è il nuovo Direttore Digital Commercial Program del Gruppo Vodafone.

Entrato in Vodafone nel 2012, Resmini ha ricoperto il ruolo di Direttore Residential, con la responsabilità dei servizi di telefonia fissa di Vodafone dedicati alle famiglie italiane e, da settembre 2014 ad oggi, e’ stato Direttore Ultrabroadband, Wholesale and Strategy di Vodafone Italia, con l’incarico di guidare i progetti di trasformazione aziendale, l’evoluzione della banda ultralarga e l’offerta wholesale, insieme alla definizione delle strategie di medio e lungo periodo. In Italia mantiene l’incarico di Presidente della Fondazione Vodafone.

Enrico Resmini vanta una lunga esperienza nel campo della consulenza strategica. Dal 1995 in McKinsey & Company Italy, a partire dal 2005 ha ricoperto il ruolo di Partner guidando importanti progetti nei settori delle Telecomunicazioni e dei Media. Laureato in ingegneria aeronautica, ha conseguito un Master in Business Administration presso l’Insead di Fontainebleau. Enrico Resmini è nato a Oakland (USA), è sposato e ha tre figli.