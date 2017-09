Fondazione TIM: la campagna di crowdfunding “Talenti on Stage” raccoglie 440.000 euro di Redazione Data Manager Online 11 settembre 2017















Riparte da Bari alla Fiera del Levante il tour Innovazione on stage, originale esperienza immersiva nel mondo del teatro, con successive tappe anche a Torino e Palermo

La seconda edizione di Talenti on stage, la raccolta fondi lanciata lo scorso marzo da Fondazione TIM e Accademia Teatro alla Scala sulla piattaforma di crowdfunding WithYouWeDo per sostenere gli allievi dell’Accademia tramite l’erogazione di borse di studio, si è conclusa con successo raggiungendo la cifra di circa 440.000 euro: in particolare, per ogni euro donato Fondazione TIM ha riconosciuto ad Accademia un contributo di pari importo di 200.000 euro.

I beneficiari di Talenti on Stage sono oltre 170 giovani under 30 provenienti da tutto il mondo che ambiscono a diventare un giorno affermati ballerini, cantanti, maestri accompagnatori, professori d’orchestra, esperti in special makeup, tecnici del suono e sarti. Con Talenti on Stage si schiudono così di nuovo le porte di una delle Scuole più prestigiose del mondo accanto agli artisti e ai professionisti del Teatro alla Scala.

Nell’ambito della partnership tra Fondazione TIM e Accademia Teatro alla Scala riparte da Bari il 15 settembre presso la Fiera del Levante il tour Innovazione on Stage, iniziativa ideata per permettere al grande pubblico di conoscere l’ampia offerta formativa dell’Accademia e di entrare nel cuore del palcoscenico. All’interno di una moderna installazione viene infatti consentito ai visitatori di seguire attraverso tecnologie immersive un percorso visivo per conoscere meglio arti e mestieri dello spettacolo grazie a visori Oculus, tablet e smartphone.

Le prossime tappe di Innovazione on Stage sono in programma a Torino in occasione del Salone della creatività ManualMente il 23 settembre e a Palermo di fronte al Teatro Massimo il 15 ottobre; il debutto dell’iniziativa si è svolto a Milano nell’ambito del Fuorisalone nell’aprile scorso.