Ford e Lyft insieme per le auto senza pilota

Entro il 2021 vedremo la prima vettura scaturita dalla partnership delle due compagnie statunitensi. I punti di forza? Design e iper-connettività

C’è una nuova collaborazione nel panorama dell’automotive che promette grandi cose. Ford e Lyft hanno stretto un accordo di partnership che le vedrà lavorare fianco a fianco per la produzione di un veicolo a guida autonoma entro il 2021. L’americana ci metterà il design e la parte hardware mentre Lyft penserà a connettere tutta la struttura alla propria rete, che già serve oltre il 90% della popolazione USA con un servizio di trasporto privato, concorrente di Uber.

Sherif Marakby, vice presidente di Ford per la divisione veicoli autonomi, ha spiegato che l’integrazione delle macchine nel network di Lyft sarà graduale con l’ingresso prima delle auto classiche e poi di quelle senza pilota, così da creare una sorta di community intelligente e iper-connessa.

Quattro ruote con l’AI

La stessa Ford ci ha tenuto a precisare che nella roadmap prevista non sono presenti concept o prototipi: quando sarà il momento si vedrà l’automobile per quello che è, definita, ultimata e quasi pronta per andare su strada. La partnership con Lyft però non finisce qui, visto che le due hanno in mente di testare un servizio di consegna porta a porta utilizzando proprio un veicolo autonomo, anche declinato in van per il trasporto su brevi distanze di persone.

Il progetto utilizzerà un software specifico sviluppato da Argo AI, compagnia nella quale Ford ha investito 1 miliardo di dollari per i prossimi 5 anni. Insomma la strategia c’è tutta e ha preso quota quando, qualche tempo fa, il costruttore si era assicurato per 700 milioni di dollari l’area cantieristica di Flat Rock, nel Michigan, dove sorgeranno fabbriche e laboratori dedicati alla produzione di veicoli elettrici e privi di pilota.