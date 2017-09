Google Cloud Summit – Digitalizzazione, il futuro è nel cloud di Redazione Data Manager Online 25 settembre 2017

In H-FARM, a Roncade (TV), va in scena l’evento tutto dedicato al cloud organizzato da Google Cloud Italia e Miriade. Il Google Cloud Summit di H-FARM, prima tappa di un roadshow nazionale, è pensato per le imprese del Triveneto impegnate nella digital transformation

Sarà la prestigiosa cornice di H-FARM, luogo simbolo delle potenzialità della digitalizzazione sul territorio, ad ospitare, il prossimo martedì 3 ottobre, il Google Cloud Summit organizzato da Google Cloud Italia assieme a Miriade, società di consulenza informatica vicentina impegnata a coltivare la cultura del cambiamento.

Rivolto ai manager e ai professionisti delle aziende del Nord-est, l’incontro è pensato per tutte quelle realtà che, impegnate in un processo di trasformazione digitale, desiderano poter vivere da protagoniste, governandoli, i profondi mutamenti portati dalla rivoluzione dei dati.

Al centro dell’appuntamento, che si svilupperà tra le 9.30 e le 13.00 e si concluderà con un light lunch offerto a tutti i partecipanti presso la Serra di H-FARM, la nuova Google Cloud Platform, la piattaforma di servizi cloud che Google ha lanciato all’inizio dell’anno per poter mettere a disposizione delle aziende, in un unico portale, tutte le applicazioni utili per una gestione oculata e al tempo stesso avveniristica dei reparti IT.

Ricca l’agenda della mattinata. Il mondo GCP sarà esplorato attraverso una panoramica generale della piattaforma e una dimostrazione in presa diretta delle sue funzionalità proposta degli specialists di Google Cloud , mentre il team di data analysts di Miriade si occuperà di indagare gli scenari di utilizzo declinati nei temi Big Data e Internet of Things, due degli argomenti più scottanti per le imprese, soprattutto viste le possibilità di finanziamenti e sgravi fiscali previsti dal Piano Calenda.

Tra i relatori dell’evento, che si configura come la prima ed esclusiva tappa di un roadshow che

toccherà alcune delle principali città italiane, Valter Pasinato, Enterprise Channel Manager Google Cloud, Maurizio Novello, CEO di Miriade spa, Tomas Barazza, Human Innovation Culture Director H-FARM, Mauro Pelliccioli, Customer Engineer Google Cloud. Uno spazio speciale sarà inoltre dedicato ad H-FARM, che introdurrà i lavori e chiarirà la filosofia di questo eccezionale incubatore di novità, e a Nutanix, per esplorare le possibilità di integrazione tra il cloud di Google e uno dei sistemi di iperconvergenza più avanzati sul mercato.