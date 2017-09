Hitachi presenta Hitachi Vantara

Una nuova azienda digitale creata per risolvere le più complesse sfide mondiali per le imprese e la società

Hitachi ha lanciato Hitachi Vantara, una nuova entità aziendale che sfrutta l’innovazione, lo sviluppo e l’esperienza delle società di Hitachi Group per realizzare soluzioni focalizzate sui dati destinate a imprese commerciali e industriali. La nuova azienda unificherà le operazioni di Hitachi Data Systems, Hitachi Insight Group e Pentaho all’interno di un’unica attività integrata denominata Hitachi Vantara, che metterà a frutto le capacità di Social Innovation di Hitachi nei settori OT (Operational Technologies) e IT (Information Technologies).

Oltre un secolo di competenze OT combinate con le soluzioni IT apprezzate dalle più grandi aziende al mondo

Da oltre 100 anni Hitachi è leader OT in settori come quello finanziario, governativo, manufatturiero, elettrico/energetico e dei trasporti, con un’ampia offerta di soluzioni che hanno trasformato positivamente città, operazioni industriali e imprese. L’azienda è stata inoltre leader IT per oltre 50 anni, portando sul mercato soluzioni IT per applicazioni, analisi, contenuti, cloud e infrastruttura che hanno trasformato il modo di fare business delle imprese. Nata per coniugare le estensive competenze OT di Hitachi con le importanti innovazioni e soluzioni IT, Hitachi Vantara offre ai clienti l’opportunità di lavorare sui dati con un unico partner potente e collaborativo, opzione non possibile prima d’ora.

“Hitachi Vantara segna una svolta epocale per Hitachi, in relazione all’avanzamento della nostra visione unificata per la Social Innovation”, ha dichiarato Toshiaki Higashihara, President e CEO di Hitachi, Ltd. “Per anni Hitachi ha aiutato i clienti a sfruttare tutta la potenza dei loro dati per supportare importanti operazioni di business. Oggi che il mondo viene trasformato da nuovi processi e strumenti digitali, abbiamo deciso di unificare le nostre aziende più competitive di soluzioni digitali in una nuova società Hitachi, che avrà un tremendo impatto per il business dei nostri clienti e per il miglioramento della società. Con la nascita di Hitachi Vantara, Hitachi rafforza ancora di più l’impegno per la creazione collaborativa con i suoi clienti e partner, in quanto assume il ruolo di vero partner per l’innovazione nell’epoca IoT.”

Le opportunità offerte dai dati

Hitachi Vantara ha capacità uniche per aiutare i clienti a estrarre dai loro dati tutto il valore che contengono. Portando sul mercato nuove soluzioni e servizi focalizzati sui dati, Hitachi Vantara permetterà ai clienti di ottenere risultati tangibili per lo sviluppo positivo delle aziende e della società.

Le opportunità di mercato per le soluzioni dedicate ai dati mission-critical non sono mai state così interessanti. I dati sono oggi il più grande asset delle imprese, se riescono a estrarne informazioni che possano guidare le decisioni aziendali. I dati sono la chiave per ottenere nuovi flussi di ricavi, una migliore Customer Experience, informazioni di mercato strategiche e meno costi di business. Tuttavia, mancava fino a oggi un’offerta complessiva che combinasse le competenze OT e IT per realizzare appieno il potenziale dei dati.

Colmare un vuoto critico nell’emergente mercato IoT

Hitachi Vantara continuerà a fornire le potenti infrastrutture e tecnologie analitiche a cui si affidano le imprese per i dati mission-critical nei loro data center, nel cloud e in altri contesti innovativi. La nuova azienda mira a cogliere le opportunità nell’emergente mercato IoT, in cui non si intravede ancora un chiaro vincitore.

Secondo Gartner, Inc., “nel 2020 la spesa IoT sarà di oltre 440 miliardi di dollari” e si stima che entro il 2020, “ci saranno oltre 21 miliardi di sensori ed endpoint connessi, ed esisteranno gemelli digitali potenzialmente per miliardi di cose”. Per rispondere alle esigenze di questo mercato, Hitachi Vantara sarà in grado di gestire dati di business, dati macchina e umani in ambienti OT e IT, offrendo soluzioni complete focalizzate sui dati. I clienti saranno in grado di gestire, conservare, governare, unire, analizzare e visualizzare dati, per poi agire sulla base delle nuove informazioni ottenute.

La gamma delle soluzioni di Hitachi Vantara: dal data center all’impianto di produzione

Hitachi Vantara continuerà a sviluppare le affidabili tecnologie di gestione e analisi dei dati che hanno reso famosa Hitachi, fra cui le affermate soluzioni per infrastruttura, conservazione e calcolo dei dati, nonché il software Pentaho. La nuova società guiderà inoltre lo sviluppo di soluzioni strategiche di software e servizi, inclusi i software e i servizi di Hitachi Smart Data Center, Lumada, la piattaforma IoT di Hitachi, ora disponibile come offerta commerciale standalone e i servizi di co-creazione Hitachi. Annunciata oggi in simultanea e arrivata alla release 2.0, Lumada è stata totalmente aggiornata con capacità migliorate di intelligenza artificiale (AI), apprendimento automatico e analisi avanzata. Ha inoltre un’elegante architettura portable che ne consente l’esecuzione in locale e su cloud e supporta implementazioni industriali IoT sia edge che core.

L’azienda avrà l’obiettivo di fornire alle aziende globali Fortune 1000 prodotti best-in-class per la gestione dei dati, l’infrastruttura, i contenuti e l’analisi, oltre a soluzioni IoT industriali per svariati settori, da quello finanziario, assicurativo, governativo, industriale/manufatturiero, a quelli delle telecomunicazioni e dei trasporti.

“Nessun’altra azienda può mettere insieme oltre un secolo di competenze in tecnologia operativa (OT) con tecnologie informatiche (IT) che si sono affermate negli ambienti enterprise più esigenti al mondo”, ha dichiarato Ryuichi Otsuki, CEO di Hitachi Vantara. “Hitachi Vantara può fare leva su questa unica combinazione per creare soluzioni che soddisfano le esigenze di un mondo sempre più connesso. Come i clienti con cui lavora per partnership e co-creazioni, Hitachi Vantara considera i dati come un’opportunità, la strada verso risultati che contano.”

La nuova piattaforma IoT Lumada di Hitachi e le soluzioni Smart Data Center saranno disponibili alla conferenza per gli utenti di Hitachi al NEXT 2017, a Las Vegas, il 19 e 20 settembre 2017 dove i partecipanti all’evento potranno assistere a dimostrazioni dal vivo di software e soluzioni IoT. Per ulteriori informazioni, visita HitachiNEXT.com.