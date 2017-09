HP crea potenti possibilità per la stampa digitale con nuovi standard per la qualità, la produttività e il colore di Redazione Data Manager Online 15 settembre 2017





L’azienda introduce una straordinaria risoluzione di stampa con il sistema di stampa digitale HP Indigo 12000 HD

Nel corso di PRINT 17 HP ha annunciato il sistema di stampa digitale HP Indigo 12000 HD. Con una definizione dell’immagine eccezionalmente elevata e la nuova tecnologia per le macchine da stampa HP PageWide Web, HP Indigo 12000 HD definisce nuovi standard di settore in materia di qualità, produttività e resa del colore. Queste soluzioni rappresentano un ulteriore passo avanti da parte di HP per l’accelerazione della trasformazione della stampa da analogica a digitale.

Per le macchine da stampa HP PageWide Web, la modalità Performance HDK è una nuova tecnologia di ottimizzazione per la stampa HDNA (High Definition Nozzle Architecture). Ora disponibile per HP PageWide Web T240 HD, la modalità Performance HDK offre una qualità superiore per la stampa a colori o monocromatica a una velocità di 150 metri al minuto. Di conseguenza, è possibile produrre in modo economico più pagine digitali ad alta qualità su stampanti a getto d’inchiostro per l’editoria, il direct mailing e la stampa commerciale.

“Sempre più aziende reinventano le proprie attività di business grazie ai sistemi di stampa digitale HP. Queste nuove tecnologie possono aiutare i fornitori di servizi di stampa a realizzare una più vasta gamma di applicazioni di stampa commerciale e aprire la strada a nuovi flussi di entrate”, ha dichiarato Santi Morera, General Manager della divisione Graphics Solutions Business di HP Inc. “Con la nuova tecnologia di imaging ad alta definizione Indigo, la qualità dell’output è notevolmente superiore a quella offerta da qualsiasi soluzione digitale concorrente e può perfino superare il livello della stampa offset”.

HP offre nuove possibilità di stampa

Inoltre, HP ha oggi annunciato la disponibilità commerciale del sistema di stampa HP Indigo 50000, in seguito al completamento della fase di beta testing dei clienti presso Creel Printing.

Il sistema HP Indigo 50000 ha vinto l’edizione 2017 dei MUST SEE ‘EMs Award. La stampante in formato B1 oversize, progettata per applicazioni commerciali e fotografiche con volumi e copertura elevati, sta rendendo possibile trasferire sempre più lavori dalla stampa offset a quella digitale.

La disponibilità del sistema HP Indigo 12000 HD è prevista a partire dalla fine dell’anno in corso. La tecnologia di imaging HP Indigo HD offerta dal sistema di stampa digitale HP Indigo 12000 è basata su un sistema di imaging ad alta definizione completamente nuovo, che utilizza 12 raggi laser aggiuntivi per aumentare la risoluzione dell’immagine fino a 1625 dpi. La tecnologia HD sarà inoltre disponibile come upgrade per i sistemi di stampa digitale esistenti HP Indigo 12000 e HP Indigo 10000.

Inoltre, un potente set di strumenti per la qualità dell’immagine, che include software per il miglioramento dell’immagine e inchiostri per applicazioni creative, consente la completa trasformazione delle stampanti fotografiche dai tradizionali processi basati sull’alogenuro d’argento al digitale.

Le soluzioni per la resa del colore per i modelli della serie HP Indigo 10000 producono migliori risultati per le applicazioni fotografiche e commerciali di alta qualità

Profili colori estremamente dettagliati per i sistemi di stampa digitale HP Indigo 12000 e HP Indigo 7900

Nuovo inchiostro HP Indigo ElectroInk Light Light Black per immagini professionali, sia nelle applicazioni a colori che in bianco e nero

Software ProColor per il miglioramento dell’immagine

Gamma di colori estesa con gli inchiostri ElectroInk arancione, verde e giallo fluorescente, attualmente in fase di beta testing

Per HP PrintOS, le nuove app e funzionalità presentate includono:

PrintOS Jobs, che offre una visualizzazione in tempo reale e funzionalità di ricerca per il carico di lavoro dei dispositivi HP

PrintOS Service Center, un singolo punto di accesso a tutti gli strumenti e i processi di manutenzione disponibili

PrintOS Box, un sistema più rapido per l’invio dei lavori di stampa attraverso il portale migliorato Easy Submit

PrintOS Site Flow per la soluzione HP One Book Publishing

PrintOS ha ottenuto un riconoscimento InterTech Technology Award 2017 per la sua capacità di consentire ai fornitori di servizi di stampa di qualsiasi dimensione di trarre vantaggio da nuove opportunità per espandere le attività di business e aumentare l’efficienza della produzione.

Anche HP PageWide Web Press T490 HD, il sistema di stampa da 42 pollici leader nella propria categoria, ha ottenuto un riconoscimento InterTech Award 2017. Grazie alla velocità di 300 metri al minuto resa possibile dalla tecnologia HDNA e all’eccellente qualità dei colori, i giudici hanno riconosciuto la notevole produttività e la risoluzione elevata come un’innovazione rivoluzionaria, in grado di combinare le funzionalità di personalizzazione della stampa con la velocità delle stampanti offset a colori tradizionali.

Tutti i nuovi modelli HP PageWide Web Press T240 HD includeranno la modalità Performance HDK; HP prevede di renderla disponibile come upgrade anche per i clienti esistenti. Unendo qualità e prestazioni, la modalità Performance HDK offre un miglioramento della qualità di stampa rispetto alla modalità Performance, con un maggiore livello di dettaglio nelle aree scure, anche ad alta velocità.

HP Specialty Printing Systems (SPS) ha inoltre presentato una nuova cartuccia di stampa con swath da 7/8” per applicazioni chiave. La nuova tecnologia HP TIJ 4.0 è progettata per le applicazioni che richiedono la stampa ad alta velocità di codici a barre, testo e grafica di alta qualità. È stata inoltre annunciata l’espansione del portafoglio HP Print Module Ink per offrire ai clienti colori più brillanti a costi inferiori con la disponibilità in Nord America degli inchiostri HP 4041 Dye Ink, che consentono una stampa monocromatica a costi contenuti oltre che inchiostri in grado di rendere rossi profondi e blu scuri così intensi da garantire risultati di grande impatto visivo.

HP a PRINT 17

È possibile visitare lo stand di HP (613) presso PRINT 17 per assistere a dimostrazioni e vedere esempi di stampe realizzate con il sistema di stampa digitale HP Indigo 12000 HD. Nel corso dell’evento verranno fornite informazioni su un’ampia varietà di stampanti e sistemi di stampa: HP Indigo 7900 Digital Press, HP Indigo WS6800 Digital Press, HP Indigo 5900 Digital Press, HP Latex 3600 Printer, HP PageWide XL 8000 Printer, HP Latex 570 Printer, HP DesignJet Z6800 Photo Production Printer e le soluzioni HP Specialty Printing Systems (SPS) con tecnologia termica a getto d’inchiostro.

Grazie alla tecnologia Microsoft HoloLens, i visitatori dello stand di HP potranno simultaneamente interagire con un sistema di stampa virtuale, esplorare esempi ed applicazioni reali e interagire con gli specialisti HP. Utilizzando visori olografici, sarà possibile immergersi in un’esperienza di realtà estesa con le applicazioni e i sistemi di stampa digitale HP come HP Indigo 20000 Digital Press, HP Indigo 30000 Digital Press, HP PageWide C500 Press, HP PageWide T1100S Press, HP PageWide Web Press T490 HD e HP Indigo 50000 Digital Press.