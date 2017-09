Incontro AUSED sul fenomeno Blockchain

Nell’ambito dei “First Thursday”, giovedì prossimo l’AUSED proporrà l’incontro “Blockchain: oltre le cripto-valute, verso una internet dei valori”

Tutti i primi giovedì del mese AUSED propone un tema di confronto tra CIO, sistema dell’offerta e mondo della ricerca. I “First Thursday” sono incontri informali, senza microfoni, fotografi o scalette predefinite, per condividere esperienze e idee gustando insieme un buon aperitivo nella cornice dello Spazio Copernico.

Il tema del prossimo incontro, previsto per giovedì 5 ottobre, a partire dalle ore 17.00, porta come titolo Il fenomeno Blockchain: oltre le cripto-valute, verso una internet dei valori.

Per questo settimo “First Thursday” AUSED ha riservato la Sala Teatro del Centro Copernico di via Copernico 38 a Milano (zona Centrale/Sondrio) in modo da poter accogliere un maggior numero di partecipanti.

Questa l’agenda:

17:00 registrazione

17:30 apertura lavori

19:00 Q&A e conclusioni

19:15 Cocktail & Networking

Tre gli interventi previsti moderati da Mauro Bellini – Direttore Responsabile di Blockchain4Innovation:

> Inquadramento del fenomeno – Giacomo Zucco – BlockchainLab

> L’esperienza del consulente – Andrea Gaschi – Partner4Innivation P4I e dello sviluppatore – Lorenzo Zanotto

> Esperienze nell’ambito di gestione di asset con la Blockchain, Smart Contracts, gestione di documentazione e formazione – Giuliano Pierucci, CEO, B2Lab

Le iscrizioni sono aperte!

Chi volesse maggiori informazioni su questo evento o volesse iscriversi, può farlo direttamente dal link del sito AUSED, oppure contattando la segreteria AUSED scrivendo ad [email protected]