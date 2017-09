Lenovo annuncia due nuovi modelli ThinkStation P di Redazione Data Manager Online 29 settembre 2017

Si amplia la serie ThinkStation con due nuovi modelli creati per i professionisti alla ricerca di potenza di calcolo e di sistemi configurabili per soluzioni personalizzate

Lenovo annuncia due nuovi modelli ThinkStation P che ampliano l’offerta delle workstation desktop. ThinkStation P920 e ThinkStation P720 sono studiate per sostenere i carichi di lavoro più impegnativi in termini di prestazioni come rendering, simulazioni, visualizzazioni, deep learning e AI. Le innovative versioni della serie ThinkStation forniscono un grado di flessibilità superiore rispetto alle versioni precedenti con performance fino al 43% più veloci rispetto a quelle disponibili oggi, inoltre, sono il 40% più rapide, semplici ed efficaci.

“Intel ha collaborato a stretto contatto con Lenovo per introdurre la più recente tecnologia dei processori Intel Xeon all’interno delle workstation della serie ThinkStation P per offrire le prestazioni, l’affidabilità e l’accelerazione ottimizzata che i clienti di Lenovo cercano”, ha dichiarato Trish Damkroger, Vice President/GM, Data Center Group di Intel. “Le nostre ultime tecnologie su silicio, combinate con le innovazioni introdotte da Lenovo nei nuovi ThinkStation P920 e P720, offrono un nuovo livello di prestazioni per gli utenti professionali in una vasta gamma di settori”.

Specifiche tecniche delle nuove workstation desktop ThinkStation P920 e P720:

Nuovi processori Intel Xeon fino a 3,6GHz o 28 core per CPU

Le più recenti GPU NVIDIA Quadro (compresa la capacità del modello ThinkStation P920 di supportare fino a 3 schede GP100 o P6000)

Utilizzo più rapido del 43% su un ciclo di vita standard in base al benchmark SPECwpc 2.1

La nuova e più veloce memoria DDR4 da 2666MHz

Implementazione storage NVMe M.2 che permette di collegare i drive direttamente

alla scheda madre

Nuovo design del baffle della memoria che migliora il raffreddamento dei componenti chiave

La potenza delle multi-CPU e delle GPU dei sistemi ThinkStation P920 e P720 permette di elaborare rapidamente set di dati complessi, rendering a calcolo intensivo, editing e stitching per realtà virtuale. Una tale potenza fornisce ai professionisti la velocità e le performance che essi richiedono racchiuso in un hardware affidabile. Il risultato: attività senza downtime né interruzioni.