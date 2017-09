Mediamorfosi media supporter di Heroes, meet in Maratea di Redazione Data Manager Online 18 settembre 2017

Si svolge dal 21 al 23 settembre nella splendida cornice di Maratea, la seconda edizione del più grande evento dell’euro-mediterraneo dedicato a futuro e impresa. Tra i temi: Industria 4.0, Intelligenza artificiale, Interazione uomo-macchina, Realtà aumentata e Virtuale e altri item dedicati all’innovazione

La digital agency Mediamorfosi è tra i protagonisti di Heroes, meet in Maratea, il più grande evento dell’euro-mediterraneo dedicato a futuro e impresa. In svolgimento dal 21 al 23 settembre nella splendida cittadina della Basilicata, l’evento è giunto alla sua seconda edizione.

Afferma Stefano Di Persio, Direttore Generale di Mediamorfosi: “Siamo felici di collaborare con Heroes nelle vesti di media supporter dell’evento. Seguiremo da vicino gli speech dei numerosi ospiti presenti con l’obiettivo di cogliere spunti di innovazione utili a potenziare e ampliare i servizi che offriamo alle aziende nostre clienti”.

L’evento farà inoltre da cornice all’annuncio della partnership appena siglata tra Mediamorfosi e HPA – startup innovativa specializzata nello sviluppo di modelli matematici per l’analisi dei Big Data e il forecasting – finalizzata allo studio e alla progettazione di tool web based per la marketing automation e per l’analisi in ambito social media. La presentazione dell’accordo di collaborazione avverrà il 22 settembre alla presenza di Stefano Di Persio e Alex Gonchar, Chief Technology Officer di HPA.

Più in generale, l’obiettivo di Heroes, meet in Maratea è quello di favorire l’incontro, la collaborazione e la nascita di nuove alleanze tra la domanda e l’offerta di innovazione, attraverso un approccio orientato alla contaminazione e alla co-progettazione. Una preziosa occasione di incontro e confronto per startupper, piccole e medie imprese, ricercatori, digital talents, policy makers e investitori. Sono molti i temi che animeranno quest’edizione, dando consistenza agli eventi in programma. Elemento in comune, la capacità di rispondere a questioni di stringente rilevanza economica e sociale. Si parlerà, tra gli altri temi, di Industria 4.0, Intelligenza artificiale, Interazione uomo-macchina, Realtà aumentata e Virtuale, Fintech, Cyber Security e Trasferimento tecnologico. Inoltre, si affronterà il tema dell’evoluzione dei settori produttivi più tradizionali a seguito della Digital Transformation.

Parteciperanno all’evento, tra gli altri, Chris Walts, Associate Director Ogilvy London, Davide Venturelli, Artificial Intelligence, Quantum Computing, Nanosciences and Robotics (NASA, USRA, Archon), Marco Grossi, Senior Manager Facebook, Marie Stafford, European Director The Innovation Group, Janusz Marecki, Senior Research Scientist Google DeepMind, Polina Raygorodskaya, CEO & Co-Founder Wanderu, Rui P. G. Pereira, Senior Creative Technologist Google, Savannah Peterson, Founder and Chief Unicorn Savvy Millennial.

E poi, ancora, Alessandro Mazzù, Consulente di Web Marketing, Marco Attisani, Founder e Ceo Watly, Matteo Sarzana, General Manager Italy Deliveroo, Mirko Pallera, Founder Ninja Marketing e Ninja Academy, Oliviero Toscani, fotografo, Oscar Di Montigny, Chief Marketing, Communication, Innovation Officer Banca Mediolanum, Roberto Magnifico, Partner LVenture Group.