NetApp consente alle aziende di prendere decisioni più rapide grazie ai dati di Redazione Data Manager Online 21 settembre 2017

NetApp annuncia i primi sistemi enterprise NVMe over InfiniBand

NetApp ha annunciato un potente sistema che stabilisce un nuovo record nel rapporto prezzo/performance, assieme a un nuovo software che va ad arricchire il suo vasto portfolio di big data analytics, inclusa la prima soluzione con tecnologia NVMe disponibile sul mercato e una soluzione di infrastruttura convergente NetApp per data analytics. Queste nuove offerte garantiscono performance ultraveloci e building block per la gestione di dati analitici veloci, sicuri, efficienti e a prova di futuro.

Le aziende di oggi devono controllare e sfruttare la ricchezza di dati disponibili per dimostrarsi efficaci, strategiche e tattiche per il planning futuro. L’elemento di differenziazione chiave per un processo decisionale più intelligente e un maggiore vantaggio competitivo è rappresentato da analytics significativi. Le organizzazioni necessitano di soluzioni di cloud ibrido per i dati che siano in grado di offrire performance applicative eccellenti con una disponibilità dei dati costante, in modo da differenziare la propria azienda dalla concorrenza e accelerare il time-to-market.

Le nuove soluzioni e i software introdotti oggi includono:

Sistema NetApp All Flash EF570 : è il sistema leader del settore storage per il rapporto prezzo/performance, come dimostrato dai test di benchmark SPC-1TM e SPC-2TM. L’array all-flash di quarta generazione, progettato specificatamente per carichi di lavoro esigenti in termini di performance, come ad esempio big data analytics, calcolo tecnico e videosorveglianza, offre ora fino a 21 GBps di larghezza di banda, 1 milione di IOPS costanti, latenza inferiore a 100 microsecondi e supporto per 100 Gb NVMe over InfiniBand per aumentare la reattività dell’applicazione e accelerare gli analytics, il tutto nello spazio di 2 unità rack. Il sistema supporta 367 TB di capacità flash raw in un building block 2U modulare, scalabile fino a 1,8 PB.

“Le organizzazioni che desiderano trasformare i dati in preziosi risultati aziendali si trovano spesso rallentate da infrastrutture inefficienti che non sono state progettate per carichi di lavoro esigenti in termini di performance”, ha dichiarato Ritu Jyoti, Research Director, Infrastructure for Big Data and Analytics, IDC. “Non disponendo della velocità necessaria per analizzare i dati sulla terza piattaforma e fornire informazioni aziendali critiche in tempo reale, queste organizzazioni sanno bene che lanciare aggiornamenti costosi per la propria infrastruttura non rappresenta una soluzione. Le aziende hanno bisogno di una soluzione in grado di offrire il miglior rapporto prezzo/performance per risolvere questa sfida per il business”.

“Sappiamo che la tecnologia si evolve rapidamente; è per questo che siamo sempre al passo con le innovazioni nelle applicazioni e nell’architettura delle infrastrutture”, ha dichiarato Rob Berger, managing director of Big Data and Analytics di Global Technology Resources, Inc. “I sistemi EF570 ed E5700 di NetApp ci consentono di ridurre i tempi di accesso ai dati per i clienti, offrendo al contempo un valore e un supporto straordinario per i carichi di lavoro mission-critical”.

“I dati sono il motore che alimenta le aziende moderne”, ha dichiarato Eric Stoltman, Vice President e General Manager di Hyperscale Storage Group in NetApp. “Le nuove soluzioni di NetApp offrono livelli più elevati di performance, efficienza e flessibilità alle aziende che desiderano sfruttare dati distribuiti, dinamici e diversificati”.

L’array all-flash EF570 di NetApp è un sistema storage midrange in grado di offrire performance di throughput doppie rispetto alle versioni precedenti. Nelle implementazioni, il sistema EF570 è in grado di ridurre i tempi di elaborazione video fino al 95%, riducendo al contempo l’analisi dei set di dati da settimane a ore e accelerando i tempi di risposta per le transazioni finanziarie di 4 volte rispetto ad altri sistemi.

Il sistema NetApp E5700 Series è un sistema flash ibrido progettato con algoritmi di caching adattativi di NetApp SANtricity SO per una vasta gamma di workload dell’applicazione. Con uno spazio rack di solo 2U o 4U, il flash array ibrido E5700 Series combina IOPS estremamente elevate e tempi di risposta inferiori a 100 microsecondi, aumentando così la reattività dell’applicazione e accelerando gli analytics. I clienti possono inoltre sperimentare backup e recovery perfetti nel cloud ibrido grazie all’integrazione con NetApp® Data Fabric. Entrambi i sistemi E5700 ed EF570 supportano interfacce multiple verso gli host ad alta velocità (32 Gb Fibre Channel, 25 Gb iSCSI, 100 Gb InfiniBand, 12 Gb SAS e 100 Gb NVMe over InfiniBand) una caratteristica che li rende uno dei primi array 2U con supporto per NVMe.

Progettati per ambienti applicativi, tra cui backup e recovery, calcolo tecnico, videosorveglianza e big data analytics, gli storage array NetApp E-Series ed EF-Series con software SANtricity offrono performance elevate, un valore senza pari e una semplicità comprovata. SANtricity System Manager offre ai clienti la flessibilità di gestire i propri sistemi NetApp EF570 ed E5700 Series da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, tramite un’interfaccia on-box basata su web facile da utilizzare. Inoltre, i clienti possono semplificare l’implementazione e l’accesso ai dati con uno storage sicuro e affidabile, con oltre 1 milione di installazioni nel corso di oltre 20 anni di esperienza. SANtricity Cloud Connector è una soluzione di cloud ibrido che si collega direttamente a una destinazione AWS S3 o tramite un sistema storage NetApp StorageGRID o AltaVault per backup e recovery convenienti nel cloud.

Leadership nei test di benchmark SPC-1 e SPC-2 Price-Performance

NetApp si è affermata come leader mondiale nel rapporto prezzo/performance per entrambi i benchmark SPC-1 e SPC-2 nello stesso sistema. Con un benchmark SPC-1 Price/Performance di $ 0,13/SPC-1 IOPSTM e SPC-2 Price/Performance di $ 3,69/SPC-2 MBPSTM, NetApp ha affermato la propria posizione come leader nel rapporto prezzo/performance del settore storage per carichi di lavoro transazionali e di larghezza di banda.