Schneider Electric presenta EcoStruxure Industrial Software Platform di Redazione Data Manager Online 29 settembre 2017

Una suite integrata di applicazioni software industriali che offre ricche funzionalità con cui rispondere a tutte le esigenze chiave in tutta la catena del valore. Una piattaforma collaudata e ancora più ampia per abilitare la trasformazione digitale

Schneider Electric ha presentato, in occasione del suo Innovation Summit (Hong Kong, 25 e 26/09 2017), EcoStruxure Industrial Software Platform: una suite software integrata e modulare, che offre ricche funzionalità con cui rispondere a tutte le esigenze di operatività e di business più importanti nei mercati dell’industria e delle infrastrutture, su tutta la catena del valore.

EcoStruxure Industrial Software Platform è una soluzione basata su tecnologie estremamente collaudate, che offre funzionalità di progettazione e pianificazione, strumenti per l’operatività, tool per le performance degli asset, funzioni di controllo e di gestione delle informazioni. Con oltre 2 milioni di licenze software, impiegate in oltre 100.000 siti in tutto il mondo, che ogni giorno processano oltre 10.000 miliardi di transazioni relative a oltre 20 miliardi di parametri operativi, questa piattaforma opera decisamente sulla scala necessaria a supportare l’operatività industriale più complessa e mission critical.

EcoStruxure Industrial Software Platform è la più recente aggiunta a EcoStruxure, l’architettura Schneider Electric abilitata dall’IoT, plug&play e aperta con cui l’azienda offre soluzioni end-to-end in sei settori – Power, IT, Building, Machine, Plant e Grid – verso quattro mercati finali: edifici, data center, industria e infrastrutture. EcoStruxure sta consentendo ai clienti Schneider Electric in tutto il mondo di accelerare la loro trasformazione digitale, per restare competitivi nell’odierna economia digitale.

La piattaforma è agnostica rispetto a hardware o sistemi e può essere implementata in modo scalabile e modulare. Ciò permette alle aziende di proteggere gli investimenti fatti in sistemi e tecnologie mentre aggiornano i loro strumenti per supportare la trasformazione digitale. Con il sostegno del più grande ecosistema software industriale, composto a livello globale da oltre 4.200 system integrator e 5.700 sviluppatori certificati, i clienti possono avere la sicurezza di ottenere soluzioni e supporto software che rispettano i gli standard previsti, erogati con la migliore qualità, in tutto il mondo.

EcoStruxure Industrial Software Platform è disponibile con un’ampia varietà di opzioni commerciali (a sottoscrizione, SaaS, con licenza perpetua) e offre flessibilità di implementazione on-premise o cloud based per tutte le funzionalità disponibili. Questo permette di sostenere il minor costo di ownership senza compromessi in termini di rischi, di sicurezza dei dati, di requisiti di performance.

Le ricche funzionalità verticali di Industrial Software Platform portano all’eccellenza: nella progettazione, nell’operatività, nella gestione degli asset, nella capacità di dare alle persone strumenti per rendere al meglio. Le funzionalità disponibili nei vari moduli specifici dedicati alle problematiche industriali più importanti – dall’information management alla conoscenza dei processi di business, agli strumenti di supporto decisionale – permettono alle aziende di ampliare le competenze, offrire un’esperienza operativa di alto livello e far crescere al meglio la nuova generazione di lavoratori che oggi fa il suo ingresso nelle imprese.