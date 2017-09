Switch senza sosta: è la console più venduta anche ad agosto di Antonino Caffo 18 settembre 2017

Nonostante i problemi di produzione, Nintendo porta a casa ancora un risultato ragguardevole, tenendo a distanza Microsoft e Sony

Data per spacciata, appartenente al passato e senza possibilità di risalita, Nintendo è il brand hi-tech dell’ultimo anno. Con un teasing, circa la Switch, durato almeno 6 mesi, la giapponese continua a portare a casa record su record, senza alcun segnale di rallentamento all’orizzonte. L’ultimo dato è quello che arriva da NPD Group, che tiene traccia delle vendite dei principali oggetti di consumo nel panorama tecnologico (e non solo). Ebbene, stando agli analisti, il sistema di gioco ibrido lanciato a inizio 2017 si è piazzato ancora una volta dinanzi a Microsoft e Sony nei risultati di agosto. Sin dal lancio di marzo, Nintendo Switch è stata, a livello globale, il prodotto di gaming più acquistato dai consumatori in quattro dei sei mesi presi in considerazione.

Futuro incerto

Una resa ottima che in vista delle scorpacciate natalizie potrebbe essere anche maggiore. Non a caso Nintendo ha accelerato velocemente la produzione della Switch, per assicurarsi che il mercato possa soddisfare la richiesta di tutti i consumatori. Nonostante una tale ascesa, il settore delle console classiche non vive un momento felicissimo. La vendita dell’hardware è scesa del 6% di anno in anno, arrivando a 168 milioni di dollari. Stando agli esperti, ciò dipende dalla inevitabile dismissione di piattaforme più vecchie, come PS3 e Xbox 360, che erano ancora prese in considerazione dagli analisti. Per questo le cose dovrebbero andare meglio quando PS4 Pro diverrà più mainstream di quanto lo sia adesso e nel momento in cui Microsoft avvierà la vendita di One X (già conosciuta come Scorpio), attesa per il 7 novembre e che promette di ridefinire il settore videoludico domestico.