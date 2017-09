Symantec Information Centric Security: dati protetti ovunque

Symantec Data Loss Prevention 15 integra marcatura, crittografia e gestione degli accessi per rendere sicuri i dati regolamentati e sensibili, ovunque questi si trovino

Symantec ha annunciato la disponibilità di Data Loss Prevention (DLP) versione 15. La nuova release offre una migliore automazione della protezione dei dati e l’integrazione di prodotto necessari a consolidare la soluzione Information Centric Security. Queste importanti migliorie garantiscono una maggiore capacità di tracciare, monitorare e proteggere dati regolamentati o sensibili anche in ambienti non gestiti.

Le imprese stanno progressivamente perdendo visibilità e controllo dei dati sensibili e regolamentati; il fenomeno è in gran parte dovuto alla possibilità di condivisione dei dati fra numero sempre più grande di utenti in più organizzazioni, e dal fatto che tali dati possono essere immagazzinati in luoghi diversi, cloud compreso.

Un responsabile su tre dei servizi IT nelle aziende, ha dichiarato quest’anno (in base ai dati della ricerca CISO Symantec del 2016), di essere convinto che la perdita dei dati shadow minacci il proprio business; minaccia, aggravata da ulteriori preoccupazioni dovute alle applicazioni shadow e a utenti malevoli. Il problema continua a crescere, tanto che le violazioni dei dati nel 2016 hanno portato a mettere a rischio 1.1 miliardi di identità, il doppio rispetto allo stesso dato per il 2015.

L’ormai imminente GDPR (General Data Protection Regulation) introdurrà nuovi obblighi per le imprese e le informazioni da loro gestite e sono previste penalità più elevate e indagini più severe per le verifiche di conformità. Gli analisti sono convinti che visibilità e protezione in grado di seguire i dati saranno i nuovi imperativi ai quali guardare nei mesi a venire.

La soluzione Symantec Information Centric Security consente alle imprese di immagazzinare, utilizzare e condividere dati sensibili al di fuori del proprio ambiente controllato con utenti esterni o applicativi in cloud. La protezione è sempre assicurata perché l’accesso ai dati è limitato agli utenti autorizzati; si riduce in questo modo il rischio di esposizioni non desiderate. L’approccio Information Centric Security contribuisce a garantire sicurezza nel lavoro collaborativo e consente la conformità anche alle direttive più severe come quelle previste dalla GDPR (General Data Protection Regulation). Il rilascio di Symantec Data Loss Prevention 15 amplia questa capacità grazie a una migliore integrazione con intermediari di sicurezza per l’accesso al cloud, alla classificazione dei dati, alle analitiche comportamentali per utente e alla crittografia information-centric destinata a supportare una più vasta gamma di canali di comunicazione.

Protezione dei dati sensibili in ambienti gestiti e non gestiti, o gestiti da terze parti

Semplifica la compatibilità con le direttive GDPR (General Data Protection Regulation)

Aiuta a bloccare le fughe di dati sensibili dovute all’utilizzo di applicazioni shadow

“Il solo volume di dati e la velocità alla quale vengono spostati nelle organizzazioni ha ingrandito a dismisura il problema della perdita dei dati. I dati sensibili devono essere tracciati ovunque – anche al di fuori dell’organizzazione – per garantire sicurezza e mantenere la conformità con un crescente elenco di direttive di settore”, ha dichiarato Doug Cahill, Senior Analyst, ESG.

“Quando c’è così tanto in gioco non è più possibile dipendere sul controllo manuale o su qualsiasi altro processo che possa dar spazio alla possibilità di un errore umano. Con Symantec DLP 15 abbiamo dato ai responsabili IT la capacità di etichettare automaticamente i dati come sensibili e automatizzare le politiche di sicurezza perché seguano quegli stessi dati ovunque vadano, indipendentemente dal canale”, ha commentato Nico Popp, Senior Vice President di Symantec.

Symantec Information Centric Security è disponibile tramite integrazioni con i seguenti prodotti, tutti disponibili a livello mondiale: