Talend nomina Antongiulio Donà come Vice President Sales Italia di Redazione Data Manager Online 19 settembre 2017

Con una lunga e consolidata esperienza nelle vendite, Donà è stato scelto per guidare l’adozione della Data Agility

Talend affida il ruolo di vice president delle vendite in Italia ad Antongiulio Donà con la responsabilità dei clienti e dell’ecosistema dei partner sul mercato italiano. Donà riporta a François Mero, senior vice president delle vendite a livello EMEA.

La decisione di Talend di assumere Donà per accelerare l’adozione delle proprie soluzioni, sottolinea il forte focus dell’azienda nei confronti del mercato italiano. “Le aziende stanno attuando la trasformazione digitale, ma devono essere consapevoli che per avere successo su mercati sempre più competitivi, è fondamentale sviluppare strategie di business basate sui dati”, ha dichiarato François Mero, senior vice president delle vendite, EMEA. “Riteniamo che la vasta esperienza di leadership nel settore delle vendite di Donà sia un grande valore aggiunto per Talend per guidare l’adozione delle nostre soluzioni in un momento in cui le tecnologie cloud e big data sono in una fase di crescita molto significativa”.

Antongiulio Donà porta in Talend oltre 25 anni di esperienza nel settore delle vendite e management maturata presso aziende IT leader di settore: dall’ambito hardware come Unisys, Olivetti, Northern Telecom, Sun Micro, EMC, a quello dei servizi come Sixtel (Northern Telecom), Systeam e Cap Gemini e in ambito software per BEA, Iona, Vignette, Datamirror e IBM. Donà ha conseguito una laurea in Matematica con specializzatione in Intelligenza Artificiale presso l’Università La Sapienza di Roma.

Donà ha gestito team di vendita di soluzioni per svariate tecnologie e applicazioni come EAI, Data Integration, Cloud, Business Intelligence. La sua esperienza si è consolidata su una vasta gamma di mercati, dal settore pubblico alle grandi imprese.

“Per il mio nuovo ruolo di responsabile del mercato italiano per Talend”, ha dichiarato Antongiulio Donà, “sono entusiasta di essere stato chiamato a far parte di questa azienda che è leader riconosciuta sul mercato delle soluzioni cloud e big data. Il mio obiettivo è quello di dare impulso al livello di crescita di Talend qui in Italia, come miglior partner per aiutare le aziende a diventare data driven”.