Talentia Software introduce la versione 10.2 della soluzione dedicata al tema Human Capital Management di Redazione Data Manager Online 22 settembre 2017

Sono numerose le nuove funzionalità di E-learning e gli aggiornamenti sui processi HR garantiti dal fornitore internazionale di soluzioni presente nel Magic Quadrant di Gartner e nella Fosway 9-Grid

Talentia Software annuncia la disponibilità di Talentia HCM 10.2, la soluzione che include una serie di strumenti di gestione delle Risorse Umane ancora più ricca, per rispondere alle necessità delle organizzazioni.

Talentia HCM è in grado di adattarsi alle esigenze aziendali, è scalabile per supportare le imprese nella gestione dei processi HR, garantendo tutti gli strumenti utili per gestire, motivare, sviluppare e consolidare al meglio le relazioni con i propri dipendenti, identificando e aiutando i responsabili Risorse Umane, monitorando i loro training, competenze, performance e carriere.

I manager HR hanno bisogno anche di individuare e coltivare talenti, in particolar modo chi possiede grande potenziale e rappresenta una risorsa chiave per le performance aziendali; di gestire le persone e fornire supporto prima e durante eventuali separazioni, per assicurare che l’organizzazione continui a crescere e per garantire un buon clima aziendale.

Le divisioni HR devono essere in grado di raccogliere e analizzare una vasta gamma di dati e, in alcuni casi, di prevedere un crescente numero di situazioni in modo da sostenere la trasformazione e il cambiamento, ma anche contribuire con risposte concrete che forniscano reale valore aggiunto al business e alla relazione azienda-dipendente.

La nuova versione include importanti aggiornamenti e nuove funzionalità che ottimizzano le attività di gestione HR, tra le quali Talentia Learning, che consente ai manager responsabili della formazione di risparmiare tempo grazie a un quadro più chiaro delle differenti esigenze di training dei loro team e dei flussi di lavoro, per gestire in modo agile i piani e allineare le esigenze con i corsi di formazione disponibili, con una gamma completa di indicatori necessari per guidare l’attività. La soluzione supporta i dipendenti nel curare il proprio percorso – con la segnalazione del livello di formazione individuale (diplomi, qualifiche, storico, etc.), consentendo alle HR di adempiere i loro obblighi legali, sociali e fiscali, ottimizzando i budget. Permette inoltre il monitoraggio dei corsi di formazione offerti e valutazioni immediate e a posteriori da parte dei partecipanti ai corsi.

La nuova release 10.2 include anche una soluzione completa di E-Learning che gestisce le esigenze dei dipendenti e dei manager, amministra il calendario e fornisce i corsi di formazione richiesti su una piattaforma sicura.

Talentia HCM 10.2 comprende inoltre il nuovo modulo di Continuous Feedback, che consente ai dipendenti di collaborare in modo ancora più proattivo, attraverso valutazioni reciproche, all’interno di team o in tutta l’azienda, per fornire ulteriori informazioni al management e ai responsabili HR sui talenti e sulle performance del personale, con l’opzione di poter definire funzioni divertenti e competizioni amichevoli.

In generale la soluzione, easy-to-use e modulare, offre una panoramica istantanea di tutte le informazioni chiave dell’area HR per incrementare la comprensione e l’utilizzo dei dati, consentendo alle aziende di prendere le decisioni più efficaci in modo rapido grazie anche alla disponibilità di potenti funzionalità di reportistica: i responsabili HR e i manager accedono ai principali indicatori HR (talenti, forza lavoro, metriche, ecc.) attraverso dashboard e cruscotti personalizzabili, in funzione dei propri livelli di responsabilità, ma garantendo sempre la sicurezza e confidenzialità dei dati.

È disponibile in versione “full web”, con accesso garantito a tutte le funzionalità sia da una workstation che da dispositivi mobili via Internet o dall’applicazione dedicata. È compatibile con i principali browser e sistemi, tra i quali Windows, MacOs, iOs e Android.