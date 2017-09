Tech Data Italia annuncia nuove nomine nella Direzione Sales di Redazione Data Manager Online 20 settembre 2017

Tech Data annuncia la nomina di Sergio Ceresa nel ruolo di Sales Director B2B e Fabrizio Frattini nel ruolo di Sales Manager Azlan Enterprise.

Dichiara Vincenzo Baggio, VP Managing Director Tech Data Italia: “Il rafforzamento della leadership vendite, sia nelle Business Unit che nel Sales Team, rientra nella nostra strategia di sempre maggiore presidio del canale. Sergio, che sarà a mio diretto riporto, con i suoi oltre 25 anni di esperienza nel mercato ICT assume un ruolo nuovo in Tech Data, che esprime la volontà di guidare l’intero Sales Team verso obiettivi ambiziosi nel BtoB. A lui riporterà Mariagrazia Di Cristofaro, SMB Sales Director, alla quale viene affidata una focalizzazione specifica nell’ambito SMB, a conferma dell’importante investimento recentemente annunciato relativo all’apertura del nostro Sales Center a Lecce dedicato alle vendite nel canale SMB”.

Continua Baggio: “L’arrivo di Fabrizio, a riporto diretto di Riccardo Nobili, Azlan Director, e funzionalmente a Sergio, completa e conferma la nostra volontà di rafforzare la nostra organizzazione di vendita, mantenendo una focalizzazione verticale in mercati specifici, in stretta sinergia con le direzioni marketing”.

Sottolinea Ceresa: “Il ruolo della distribuzione è indubbiamente indispensabile in uno scenario che vede il mercato in forte cambiamento e Tech Data è già attiva protagonista di questa trasformazione, ponendosi come collegamento vitale nell’ecosistema tecnologico, grazie ad una offerta end-to end e servizi avanzati. Sono entusiasta di portare il mio contributo in un momento così sfidante”.

Sergio Ceresa, proviene da LG, dove ha ricoperto il ruolo di Direttore della divisione Information Display. Ha lavorato per importanti player quali Samsung dove ricopriva la carica di Enterprise Business Division Director ed in precedenza ha ricoperto ruoli manageriali nell’ambito BtoB in AMD, HP, Apple e Sony.

Fabrizio Frattini porta in Tech Data la sua pluriennale esperienza in ambito vendita e marketing delle soluzioni IT a valore e delle moderne tecnologie, maturata in aziende rilevanti come VMware, Cisco, 3COM, Novell, in ruoli anche internazionali.