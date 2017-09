Yari Franzini è il nuovo Country Leader Systems di Oracle Italia di Redazione Data Manager Online 29 settembre 2017

Con una forte competenza di sales & general management, Yari Franzini è il nuovo Country Leader Systems di Oracle Italia.

Franzini avrà il compito di agevolare il percorso delle aziende italiane verso la trasformazione digitale. Traiettorie non sempre lineari che dipendono dagli investimenti realizzati dalle aziende e dai background tecnologici. Per questo spesso le soluzioni volte a costruire Cloud Ready Infrastructure possono rappresentare il viatico più indicato.

Franzini vanta una carriera presso le più importanti aziende in ambito Information Technology ricoprendo, negli anni, posizioni di crescente responsabilità.

In Oracle Italia dal mese di settembre, Franzini proviene da HPE dove ha maturato una solida esperienza ricoprendo ruoli sia di gestione di vendita per i mercati emergenti, sia di Country Manager della divisione Storage e Networking fino alla gestione dell’intera Business Unit di DataCenter con la responsabilità di Country Director, raggiungendo ottimi risultati in termini crescita di quote di mercato.

In precedenza Franzini ha operato in EMC2 dove ha seguito vari mercati, dalla pubblica amministrazione al manufacturing al mondo dei servizi finanziari.

Nel ruolo di Country Leader Systems, Franzini sostituisce Emanuele Ratti passato a dirigere la nuova divisione dedicata ai Grandi Clienti.