Bassilichi: il mutuo diventa Fast

Bassilichi, uno dei principali operatori nel mercato dei Payments e dei Business Services a livello nazionale, presenta una gamma completa di soluzioni a supporto delle banche per una gestione più efficiente, veloce e sicura del servizio mutui. L’offerta Bassilichi copre tutti i passaggi del processo che porta all’erogazione e alla gestione di un mutuo: dalla fase di istruttoria, fino alla lavorazione delle pratiche e all’assistenza clienti.

“La ripresa del mercato immobiliare registrata negli ultimi 2 anni – con un aumento della richiesta di mutui per l’acquisto di beni durevoli pari al 13,3%* nel 2016 rispetto al 2015 – ci ha portato a sviluppare soluzioni specifiche in grado di rendere più efficienti i processi delle banche in questo ambito”, ha commentato Paolo Carletti, Direttore della Business Unit Business Services di Bassilichi SpA.“Come sempre mettiamo a disposizione dei nostri clienti professionalità, qualità e innovazione con un’offerta completa e personalizzabile, in grado di aumentare la loro competitività e velocità di execution”, conclude Carletti.

I servizi proposti da Bassilichi, modulabili in base alle specifiche necessità di ogni banca, sono:

B.Fast: permette al gestore il recupero di informazioni e la consegna, entro 2 giorni lavorativi, di un report certificato sulla posizione anagrafica e reddituale del cliente che è fondamentale nella fase di istruttoria successiva alla richiesta del mutuo. B.fast riduce, in pratica, i rischi correlati ad eventuali frodi da parte del richiedente e diminuisce i tempi dei controlli documentali, consentendo di dare più rapidamente una risposta al richiedente del mutuo.

B.Free: l’adozione di questo modulo del servizio libera i soggetti coinvolti nella richiesta del mutuo dall’impegno di recuperare tutti i documenti cartacei (ad es. visura camerale ultimo bilancio, ultimo modello unico, ecc.) necessari per la stipula del contratto di mutuo, grazie alla sottoscrizione di una delega specifica. Parallelamente B.Free agevola la banca non solo nella velocità di recupero dei documenti, garantito entro 4 settimane, ma anche nell’eliminazione di eventuali frodi che nascono dall’alterazione dei documenti ufficiali relativi alla posizione anagrafica, lavorativa e reddituale del soggetto richiedente. La documentazione cartacea raccolta può essere poi dematerializzata secondo la policy della banca.

Raccolta, archiviazione e data quality: con questo servizio Bassilichi offre la possibilità di raccogliere, verificare, dematerializzare e archiviare le pratiche dei mutui stipulati, mettendo in sicurezza la documentazione secondo la policy della banca e assicurandone la completezza formale. Gli operatori Bassilichi chiudono la lavorazione delle pratiche inviandole poi, via flusso ICT, alla piattaforma documentale della banca oppure salvandole sulla piattaforma documentale Bassilichi; in quest’ultimo caso i clienti possono consultare e fare il download dei documenti on demand.

Customer care e customer monitoring: il servizio consente di controllare i livelli di soddisfazione dei clienti della banca attraverso un’attività di recall e la raccolta di feedback; parallelamente permette di effettuare anche un monitoraggio del mantenimento dei requisiti di solvibilità degli stessi, segnalando eventuali problematiche, secondo policy definite con la banca, che permettono poi di attivare azioni preventive.