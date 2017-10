B&B Italia è sempre all’avanguardia anche grazie al processo Versalis offline di Lectra di Redazione Data Manager Online 5 ottobre 2017

Spinta da una passione per l’innovazione industriale che unisce creatività del design e qualità dei prodotti, l’azienda d’arredamento italiana ha scelto Versalis offline per aumentare la produttività, ridurre il consumo di materiale e migliorare la qualità dei prodotti

Un’azienda all’avanguardia

Ricerca, innovazione e qualità sono i valori fondanti di B&B Italia. Quando Piero Ambrogio Busnelli fondò l’azienda nel 1966, intendeva andare oltre i tradizionali metodi di produzione d’arredamento imbottito. Aveva in mente un’azienda in grado di unire un approccio industriale orientato alla tecnologia con l’attenzione per il design e la sperimentazione. Attualmente, B&B Italia distribuisce i suoi prodotti in 80 paesi, tramite sette negozi di proprietà, 45 negozi monobrand e una rete di 800 punti vendita specializzati. La sua dedizione all’uso della tecnologia, messa al servizio della creatività del design e della qualità dei prodotti, è la forza motrice che sta dietro ai 50 anni di successo dell’azienda e alla sua capacità di realizzare prodotti esclusivi — sia per il settore residenziale sia per il contract —, di anticipare le tendenze e di interpretare la cultura contemporanea.

Una via migliore

La spinta all’innovazione coinvolge anche i processi produttivi dell’azienda. Il desiderio di B&B Italia di trovare il modo migliore per realizzare prodotti moderni e di alta qualità è il motivo del suo rapporto con Lectra. Le due aziende collaborano dal 1987. B&B Italia desiderava rinnovare non solo il sistema di taglio pelle, ma anche il processo di produzione, in modo da aumentare la produttività complessiva, migliorare l’efficienza e standardizzare la qualità. Tuttavia, questi cambiamenti dovevano fondersi con quegli elementi del processo che l’azienda intendeva conservare. “Un team di Lectra, composto da persone di grande esperienza, ci ha aiutato ad analizzare ogni fase del processo, dalla selezione allo scarico delle pelli e a identificare le attività senza valore aggiunto. Il team si è calato nella nostra realtà per capire le nostre esigenze e proporre una soluzione conforme alla missione di B&B Italia, che consiste nel fornire ai clienti prodotti di qualità impeccabile”, spiega Marco Piantoni, Direttore Industriale.

Vantaggi del processo offline

A seguito di questa analisi, Lectra ha proposto la soluzione Versalis offline. Nel processo offline, gli operatori eseguono il piazzamento, la gestione delle pelli e le attività di taglio in parallelo, su postazioni di lavoro separate. Ogni fase è ottimizzata per ottenere i migliori risultati in termini di flusso, efficienza e qualità. “La separazione della fase di identificazione dei difetti dalla fase di taglio ci ha permesso di scegliere con attenzione le pelli conformi ai nostri standard di qualità, senza incidere sui tempi di taglio. Di conseguenza, abbiamo ottenuto significativi guadagni in produttività e qualità”, aggiunge Marco Piantoni. L’introduzione di Versalis offline ha segnato un netto distacco rispetto al processo precedente di B&B Italia. Per non sconvolgere le attività produttive, gli esperti di Lectra hanno aiutato l’azienda a completare tutti i preparativi necessari per l’arrivo delle nuove soluzioni. L’installazione della stazione di digitalizzazione è stata accompagnata da una serie di attività di formazione degli operatori, assegnazione di zone di qualità delle pelli, raccolta di dati e condivisione di best practice. All’arrivo del sistema Versalis, la sola cosa che restava da fare era avviarlo e iniziare a lavorare.

Preservare il DNA del brand

Con il nuovo processo offline, B&B Italia ha ottenuto la flessibilità per introdurre modifiche al processo durante il taglio e ridurre i tempi di consegna, oltre a disporre di una fonte di dati affidabile per misurare le prestazioni. “Grazie al processo offline, in soli cinque mesi abbiamo aumentato la produttività del 30% e ridotto il consumo di materiale del 3%”, spiega Marco. I vantaggi sono anche qualitativi. “Il processo offline risponde perfettamente alla missione di B&B Italia, che consiste nel fornire ai clienti prodotti di qualità impeccabile”. Possiamo digitalizzare le pelli subito dopo averle ricevute, registrare le letture e dare un immediato riscontro sulla qualità delle pelli al fornitore”, sottolinea Marco. Queste informazioni vengono utilizzate anche per migliorare il processo di piazzamento. Anziché piazzare i pezzi una pelle dopo l’altra, il software prova diverse combinazioni di pelli per trovare la “combinazione vincente”.

“Lectra e B&B Italia condividono lo stesso impegno per l’innovazione, sia nei prodotti sia nei processi. Consideriamo Lectra un partner fondamentale, che ci aiuta a capire e migliorare i processi di taglio”, afferma Marco. “Ancora una volta siamo i primi in Italia a utilizzare tecnologie all’avanguardia per migliorare la qualità dei prodotti”, conclude Giorgio Busnelli, CEO.