Kate Hutchison è la nuova Chief Marketing Officer di Veeam di Redazione Data Manager Online 4 ottobre 2017

Una comprovata leadership e una lunga serie di successi nel marketing aziendale saranno i valori che il nuovo CMO, con esperienza in Riverbed, Polycom, VMware, Citrix e BEA, porterà in Veeam

Veeam Software, l’innovativo fornitore di soluzioni per l’Availability for the Always-On Enterprise, annuncia la nomina di Kate Hutchinson a Chief Marketing Officer (CMO). Hutchison guiderà il marketing globale di Veeam e rafforzerà il trend positivo del brand come fornitore n.1 di Availability per qualsiasi applicazione, dato e attraverso qualsiasi cloud. Hutchinson risponderà direttamente al President e Co-CEO di Veeam Peter McKay.

“L’esperienza di Kate, in particolare come leader di team di marketing durante periodi di rapida crescita e trasformazione, porterà dei preziosi e strategici insight al nostro team mentre continuiamo il nostro percorso verso il miliardo di dollari e oltre di fatturato”, ha dichiarato McKay. “Kate ha contribuito ad accrescere le quote di mercato e ad aumentare la notorietà del brand in alcune tra le più importanti aziende tecnologiche: le sue referenze sono di ottimo livello. La nostra missione rimane quella di fornire alle aziende di tutto il mondo delle soluzioni di Availability che offrano operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 365 giorni all’anno. In questo contesto Kate giocherà un ruolo chiave nell’evoluzione ed espansione del nostro brand, e sono entusiasta del suo ingresso nel team”.

“Veeam è un’azienda stimolante con eccellenti peculiarità, una struttura solida e personale appassionato con un’incredibile visione verso l’estensione della leadership della disponibilità dei dati, vero motore dell’economia digitale”, ha commentato Kate Hutchison. “Mentre le aziende continuano a evolversi digitalmente, il fabbisogno di soluzioni di Availability affidabili e resistenti si espanderà e Veeam sarà pronta per rispondere a queste esigenze, come ha sempre fatto negli ultimi 10 anni. È un ottimo momento per entrare in Veeam, e non vedo l’ora di contribuire ad incrementarne la quota di mercato ed aumentarne la brand awareness durante questa seconda decade di crescita”.

Kate Hutchison ha più di 20 anni di comprovata esperienza come CMO per diverse aziende in ambito hardware e software tra cui Riverbed, Polycom, VMware, Citrix e BEA. Recentemente ha ricoperto il ruolo di Vice President e CMO di Riverbed, azienda privata leader nei mercati dell’application performance infrastructure e software-defined networking. Hutchison ha condotto in Riverbed un riposizionamento e un re-branding che ha permesso all’azienda di crescere nel mercato di circa 11 volte.

In precedenza Kate Hutchison era stata Vice President e CMO presso Polycom, leader nelle soluzioni di comunicazione per conferenze a livello business. Ha guidato la trasformazione dell’azienda da provider hardware a software-driven, leader della comunicazione unificata e comunicazioni video/voce. Durante la sua esperienza ha saputo anche supportare i dipendenti a capire la forza del software come strumento di innovazione nel mercato, che è ciò che differenzia Polycom da i suoi competitor.

Prima di Polycom, Hutchison ha ricoperto il ruolo di CMO e Vice President of Marketing presso VMware. Durante questa esperienza ha esteso la posizione dell’azienda da vendor di hypervisor a provider di soluzioni di virtualizzazione per supportare i clienti nella costruzione di cloud pubblici e privati.

In precedenza Hutchison aveva supportato anche Citrix nello sviluppo di una strategia che avesse lo scopo di raddoppiare il fatturato a 1 miliardo di dollari nell’arco di 3 anni. Kate si è dimostrata un’autentica leader nell’accesso e consegna dell’applicazione. Infine, per BEA Systems, Hutchison ha gestito tutti gli aspetti di marketing per un’azienda che è cresciuta da 300 milioni a 1 miliardo di dollari di fatturato nell’arco di 3 anni; BEA Systems è stata una delle aziende software più rapide a raggiungere il miliardo di dollari di fatturato annuale.

Kate Hutchison ha un master alla San Francisco State University e una laurea alla Long Island Universit, presso il Southampton College (ora parte del SUNY Stony Brook). Nel 2005, Hutchison ha ricevuto il Distinguished Alumni award dalla Long Island University presso il Southampton College.