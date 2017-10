Moleskine rafforza la sua presenza digitale globale con la Suite Oracle Customer Experience Cloud di Redazione Data Manager Online 5 ottobre 2017

Un nuovo sito per unificare le esperienze online dei suoi clienti, in tutto il mondo

Moleskine ha scelto Oracle Commerce Cloud – parte della Suite Oracle Customer Experience (CX) Cloud, per le sue esigenze digitali in 35 paesi, 10 lingue, 15 diverse monete locali. Oracle CX Cloud Suite permette a Moleskine di creare per i suoi clienti esperienze sempre più coerenti e supporta l’azienda nella realizzazione di campagne online integrate in tutto il mondo.

“Abbiamo avviato la nostra trasformazione con Oracle per offrire ai nostri clienti la migliore esperienza possibile e unificarla. I comportamenti cambiano molto rapidamente, noi siamo un marchio premium e uno dei nostri obiettivi più importanti è offrire un’esperienza cliente coinvolgente e fluida. Naturalmente abbiamo valutato diverse piattaforme, ma alla fine abbiamo scelto Oracle – anche perché ci dava l’opportunità di accedere a una suite di soluzioni cloud che ci permetteranno di ottimizzare il percorso di trasformazione digitale della customer experience” ha dichiarato Arrigo Berni, Presidente del board di Moleskine srl.

Moleskine ha una gamma di oltre 750 prodotti, disponibili in più di 90 paesi con 23.000 punti di vendita: dai quaderni “di carta” ai quaderni digitali più evoluti, dalle borse agli accessori da viaggio, dai libri alle custodie per i nostri device digitali e molto altro. Con la suite Oracle CX Cloud, Moleskine potrà trasformare il suo e-commerce, abbandonando l’approccio locale e indipendente a favore di un sito web globale e unificato.

“Il nostro percorso di crescita sostenibile si fonda sul continuo impegno per offrire concept, esperienze e prodotti innovativi ai clienti, che ci sono fedeli. Vedendo i nostri ricavi netti dall’e-commerce aumentare, abbiamo colto l’opportunità di dotarci di piattaforme operative migliori e di scala globale, che ci permettano di realizzare piani marketing più integrati a sostegno dei nostri lanci di prodotto” ha aggiunto Gaia Franceschini, Head of Digital di Mokeskine srl.

Moleskine ha attivato il suo primo sito usando Oracle Commerce Cloud per Hong Kong nel maggio 2017. Oracle ha collaborato con Eurostep, l’Ecommerce e Digital Provider, che ha implementato il sito in otto settimane ed ha poi proseguito rapidamente, realizzando quanto necessario per oltre 35 paesi, con siti in 10 lingue e supporto per transazioni in 15 diverse monete locali, in appena sette mesi. Con Oracle Commerce Cloud Moleskine avrà a disposizione una vetrina personalizzabile e configurabile, che permetterà ai suoi team in tutto il mondo di lavorare con moderni strumenti di business, proponendo contenuti localizzati e supportando l’utilizzo della moneta locale.

Oltre a Oracle Commerce Cloud, Moleskine si servirà anche di Oracle Marketing Cloud per realizzare customer journey omni-canale.

Oracle CX Cloud Suite ha fornito alle divisioni e-commerce, digital, marketing e vendite di Moleskine una piattaforma globale per proporre nuovi prodotti, sostenere la brand identity ed essere sempre sulla stessa lunghezza d’onda della sua fedele community.

“Oggi il settore retail è molto dinamico e i brand devono poter offrire esperienze fluide, personalizzate e immediate su tutti i device e in tutti i touch point” ha commentato Rondy NG, Senior Vice President Applications Development di Oracle. “Moleskine ha costruito un brand incredibilmente forte e siamo felici di poterli aiutare a sfruttare questo successo per accelerare la loro capacità di innovazione e la trasformazione del loro business su scala globale”.

Oracle CX Cloud Suite

Oracle CX Cloud Suite fa parte di Oracle Applications Cloud. La suite permette alle aziende di gestire in modo più intelligente la customer experience e le iniziative di business transformation. Sulla base di una piattaforma di business affidabile, che connette dati, esperienze e risultati, Oracle CX Cloud Suite aiuta i clienti a ridurre la complessità IT, a realizzare esperienze cliente innovative e ottenere risultati di business tangibili e prevedibili. Oracle CX Cloud Suite include le applicazioni Oracle Marketing Cloud, Oracle Sales Cloud, Oracle CPQ Cloud, Oracle Commerce Cloud, Oracle Service Cloud e Oracle Social Cloud.