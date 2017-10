PTC e L&T Technology Services svelano il Center of Excellence Industry 4.0 di Redazione Data Manager Online 2 ottobre 2017

Uno spazio dedicato all’innovazione che mostra come queste aziende siano in grado di promuovere la trasformazione digitale di clienti internazionali

PTC e L&T Technology Services Limited annunciano l’apertura di un Center of Excellence (CoE) dedicato all’innovazione, presso la sede L&T a Bangalore, in India. Definito in modo informale come centro Industry 4.0, il Center of Excellence per l’IoT industriale dimostrerà ciò che le trasformazioni digitali sono in grado di assicurare alle aziende in tutto il mondo e proporrà le tecnologie che rendono possibili queste trasformazioni.

LTTS doterà il CoE dell’intera offerta tecnologica PTC – dal software per la progettazione prodotto, fino alle funzionalità IoT industriale – e supporterà le avanzate capacità di LTTS nell’ambito dell’IoT industriale, concentrandosi in particolare sulla gestione del ciclo di vita del prodotto (ALM, Application Lifecycle Management), sulla gestione del ciclo di vita del servizio di assistenza (SLM, Service Life Cycle Management) e sulla gestione delle operazioni di produzione (MOM, Manufacturing Operations Management). I clienti che visitano lo spazio possono toccare con mano innovazioni tecnologiche all’avanguardia che consentono di prendere decisioni informate sull’avvio di nuovi progetti IoT o sullo sviluppo ulteriore di quelli esistenti.

“Questo Center of Excellence rappresenterà un ottimo modo per far conoscere ai clienti, nuovi ed esistenti, il potenziale per le loro trasformazioni digitali”, ha dichiarato Amit Chadha, President-Sales & Business Development & Whole-Time Director di L&T Technology Services. “Per ottimizzare il potenziale di questo spazio avevamo bisogno di una tecnologia comprovata e PTC ha rappresentato per noi la scelta naturale, grazie alla sua solida offerta di soluzioni e alla robusta piattaforma per l’IoT industriale, in grado di completare la nostra esclusiva offerta nell’ambito del Digital PLM”.

PTC è stata scelta in qualità di partner tecnologico del CoE proprio per le vaste capacità della sua tecnologia IoT, oltre che per la sua lunga e solida leadership e i suoi successi nell’ambito delle soluzioni CAD (computer aided design) e PLM. Al CoE sarà disponibile lo stack tecnologico completo di PTC, dal software CAD Creo, al software PLM Windchill, fino a ThingWorx, la piattaforma per l’IoT industriale.

Il CoE, che si prevede attirerà un pubblico di clienti internazionali, presenterà anche nuove soluzioni per l’IoT industriale sviluppate sulla piattaforma ThingWorx. Alcune delle principali demo esposte al CoE includono twin model digitali, situational awareness per il miglioramento della produttività dell’impianto tramite l’uso della piattaforma ThingWorx di PTC e servizi Digital PLM in grado di migliorare la produttività dei tecnici sul campo grazie agli aggiornamenti dinamici dei dati di assistenza.

“Siamo entusiasti di poter collaborare con L&T Technology Services alla creazione del Center of Excellence a Bangalore”, ha dichiarato Catherine Kniker, Chief Revenue Officer, settore piattaforme di PTC. “Unendo le conoscenze di creazione e implementazione delle soluzioni tecnologiche di L&T Technology Services all’offerta tecnologica leader del settore di PTC, potremo aiutare i clienti a capire come trasformare le proprie attività e accelerare il time-to-value”.

PTC è all’avanguardia per quanto concerne lo sblocco del valore creato dalla compenetrazione tra il mondo fisico e quello digitale. Grazie a ThingWorx, piattaforma di IoT industriale leader del settore, allo sviluppo di funzionalità di realtà aumentata e a un portafoglio di soluzioni connesse, PTC è in grado di aiutare le aziende a migliorare il modo in cui progettano, realizzano, vendono, utilizzano e forniscono assistenza per i loro prodotti.

LTTS è una delle principali aziende di servizi di progettazione, con un Digital PLM in grado di assicurare un rapido time to market e una qualità del prodotto di livello superiore ai clienti di diversi settori: automotive, aerospaziale e della difesa, medico-sanitario, oil and gas, beni di consumo, energia e utility. Fattori di differenziazione chiave che rendono unico sul mercato il portfolio Digital PLM di LTTS basato su una profonda esperienza a livello ingegneristico e di PLM, insieme a una partnership ormai solida con i principali partner PLM come PTC. CIMdata ha riconosciuto L&T Technology Services come uno dei principali integratori di sistemi Digital PLM nel mondo.

Entrambe le aziende stanno ora lavorando per sfruttare vicendevolmente la propria esperienza e per fornire servizi digitali all’avanguardia, assicurare uno sviluppo del prodotto intelligente e rapido, una produzione smart e connessa, servizi sul campo da remoto e manutenzione predittiva come servizi post-vendita.