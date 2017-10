Smart Mobility World 2017: “the place to be” per i leader della mobilità sostenibile di Redazione Data Manager Online 5 ottobre 2017

Un nuovo round di “pesi massimi” per la manifestazione giunta alla quinta edizione: in posizione di massimo rilievo FCA, poi Enel, Bosch, Bticino con PSA. A Lingotto Fiere il 10 e 11 ottobre prossimi

Ha superato le attese sia dal punto di vista quantitativo che, soprattutto, qualitativo l’adesione delle aziende a Smart Mobility World. Significativamente, gran parte delle partecipazioni sono caratterizzate oltre che da una presenza in area espositiva soprattutto da interventi nell’agenda delle conferenze. Tra i più recenti arrivi spiccano FCA, Enel, Bosch e BTicino con PSA.

La presenza FCA a SMW 2017 sarà di altissimo profilo, come Main Sponsor Plus, all’insegna di una strategia integrata per la new mobility, basata su mobilità condivisa, connettività e guida autonoma e sostenibilità. L’approccio FCA alla mobilità sostenibile si fonda infatti su tre linee di azione: migliorare l’efficienza dei veicoli alimentati con carburanti tradizionali, e aumentare la quota dei veicoli ad alimentazioni alternative; incoraggiare la diffusione di nuovi modelli di mobilità (sharing mobility); sviluppare le tecnologie di connettività e la guida autonoma per una gestione integrata del traffico.

FCA è attiva da tempo su queste direttrici e a Smart Mobility World illustrerà il proprio impegno con una serie di interventi in conferenza. Nel Forum Nazionale sulla Mobilità Elettrica, la mattina del 10 ottobre, interverrà il Cluster Trasporti Italia 2020 – di cui FCA detiene la presidenza – per parlare dell’impegno del mondo dei trasporti nella transizione verso l’elettrico; nella stessa giornata, nell’ambito della sessione sulla City Logistics, Daniele Lucà, Head of Fiat Professional Brand Development, interverrà parlando di come i costruttori stanno affrontando le nuove sfide poste dalla distribuzione delle merci nelle aree urbane; lo stato dell’arte e le evoluzioni delle tecnologie di connettività di FCA saranno invece i protagonisti della presentazione di Francesco Lilli, in CRF Head of Electrical/Electronics Innovation nella sessione Connected Car sempre del 10 pomeriggio; Virgilio Cerutti, Head of Business Development Central Coordination, esporrà nella sessione Sharing Mobility della mattina dell’11 ottobre i programmi FCA nel settore, che in Italia vedono il successo di Enjoy nelle principali città italiane. Infine, sempre nel pomeriggio dell’11, FCA parlerà di gas naturale e biometano con Massimo Ferrera (FCA-CRF Powertrain Research & Technology, Gasoline & Alternative Fuels Advanced Engineering), e di guida autonoma e dell’esperienza FCA e CRF sui progetti europei e nazionali di sperimentazione del veicolo senza conducente con Luisa Andreone (FCA-CRF Innovation, Collaboration & Public Funding).

Enel interverrà al Forum nazionale per lo sviluppo della mobilità elettrica, organizzato in collaborazione con Regione Piemonte e CEI-CIVES nel pomeriggio del 10 ottobre con Alberto Piglia, Head e-Mobility, Global e-Solutions, che parlerà di “mobilità elettrica ed infrastrutture”, con riferimento alle soluzioni e alle referenze dell’azienda, leader indiscusso in Italia e player importante a livello internazionale.

Da parte sua l’11 ottobre Bosch tratterà delle più rilevanti novità legate alla guida autonoma e alle soluzioni di parcheggio intelligente e connesso nei convegni Automated Driving & Autonomous Vehicles e Connected Parking. Gli interventi di Bosch saranno focalizzati sulla condivisione di soluzioni tecnologiche finalizzate al raggiungimento di una nuova era della mobilità, libera da incidenti, stress ed emissioni.

Infine Bticino e PSA presenteranno nel Forum nazionale per lo sviluppo della mobilità elettrica il proprio progetto di servizio integrato di logistica sostenibile per l’ambiente urbano basato sulle colonnine di ricarica Bticino, compatibili con tutte le infrastrutture di distribuzione, e sulla nuovissima linea di furgoni ad emissioni zero della Casa francese, Peugeot Partner Full Electric e Citroën Berlingo Van Full Electric.

Smart Mobility World è organizzato da Clickutility Team, GL Events Italia e Innovability ed è patrocinato da Regione Piemonte, Comune di Torino e Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Torino, oltre che dalle principali associazioni di settore.

L’evento è organizzato nell’ambito di Torino Design of the City, settimana di incontri, esposizioni e workshop dedicati al design.