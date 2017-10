Smau ICT: eventi, iniziative e protagonisti della dimensione dedicata ai professionisti del settore di Redazione Data Manager Online 3 ottobre 2017

In uno scenario positivo in cui lo scorso anno il mercato IT ha segnato una crescita del 3,1%, trascinato dagli investimenti connessi con la Trasformazione Digitale si inserisce Smau ICT con l’obiettivo preciso di rispondere alle esigenze di figure tecniche e manageriali. Un vero e proprio evento all’interno dell’appuntamento milanese di ottobre

Con una crescita del settore IT, che nel 2016 è stata quotata del 3,1%, trascinato dagli investimenti connessi con la Trasformazione Digitale, Smau accende i riflettori sulle iniziative di punta della trasformazione digitale che fungono da acceleratori del business aziendale. Progetti che valgono 7,4 miliardi di euro con un tasso di crescita del +16% rispetto al 2015. Tra di essi l’Internet of Things (+22%), i progetti di Customer Journey (+13,6%), i Big Data (+16,2%) e la Cyber Security (+6,1%). Al loro fianco si conferma la crescita di altri segmenti in ambito Software, come il Digital Marketing (+31,2%), la Business Intelligence (+13,6%), il Cloud Computing (+19,5%), il Mobile Enterprise (+13%).

Date queste premesse, diventa quindi indispensabile per le aziende trovare una guida che le supporti nella loro strategia di Trasformazione Digitale per comprendere come mutare i propri processi, quali nuove soluzioni adottare e a quali professionisti affidarsi: a Smau, dal 24 al 26 ottobre a Fieramilanocity queste aziende avranno la possibilità di trovare un vero e proprio evento nell’evento con oltre 60 momenti formativi gratuiti su tematiche quali Datacenter, Infrastrutture, soluzioni di Backup, Networking, Cloud Computing, Information Security, Unified Communication & Collaboration, IoT, Big Data, Cybercrime, Business Continuity, appuntamenti di networking, eventi e un’area dedicata per stringere la mano ai partner che possono supportarle nei loro progetti di crescita.

In questa cornice si inserisce anche l’Intel® Summit che si terrà il 25 Ottobre dalle ore 10:00 nella sala Plenaria. L’ evento è dedicato ad aziende utilizzatrici, integratori e rivenditori, distributori, OEM/ODM, ISV, partner dell’ ecosistema Intel e punta a condividere la visione e la proposta tecnologica di Intel® per il 2018, attraverso l’incontro con alcuni partner Intel che forniscono oggi le soluzioni smart del futuro. Nell’arco dei tre giorni sarà inoltre possibile incontrare Intel all’interno di un’area espositiva assieme ad alcuni partner che presenteranno le loro soluzioni per l’innovazione digitale, all’interno di 3 workshop di 50 minuti, distribuiti nell’arco delle tre giornate fieristiche, nelle sessioni SMAU Live Show, con interventi di approfondimento sui temi dell’Industry 4.0 e dell’innovazione digitale.

Una visione a 360 gradi, quella di Intel che andrà ad integrarsi all’offerta di Datacenter Solution e Cloud di Aruba.it che, a pochi giorni dall’inaugurazione del suo terzo data center Italiano, parte del polo tecnologico più grande d’Italia, partecipa a SMAU 2017 con Aruba Business, la società nata ormai due anni fa per offrire soluzioni e servizi d’eccellenza a partner ed operatori IT quali Web Agency, Web Master, Sviluppatori e System integrator. L’azienda porterà in fiera le novità legate alle linee di cloud hosting e cloud computing, oltre alle nuove funzionalità del pannello di gestione, anche con workshop dedicati.

A questo si aggiunge l’offerta di soluzioni su misura di Connettività, Voce, Cloud Computing, Satellitare e Mobile per servizi M2M di Clouditalia Telecomunicazioni, che nello stand allestirà una vera e propria Escape Room “Fuga dal Data Center”: 2 contest ogni ora per tutti i tre giorni, durante i quali i visitatori potranno sfidarsi risolvendo enigmi ed indovinelli a tema Tecnologico. Non mancherà inoltre l’offerta di servizi per la presenza e la visibilità in rete presentati da Register.it, come domini, hosting, server e protezione del brand in rete. E sempre di servizi di Cloud Computing, Hosting e Datacenter si parlerà con Seeweb e con TWT, realtà che offre servizi di TLC e ICT “chiavi in mano” integrate e innovative: fibra ad alta velocità, servizi voce, unified communication, cloud, server dedicati e virtuali, oltre a un data center moderno e tecnologicamente avanzato. Focus anche sulle Soluzioni di Comunicazione e Collaborazione Unificata, Contact Center, Conferencing e Networking raccontate da Avaya e la gamma di strumenti di collaborazione come conferenceCams e webcams proposte da Logitech, così come si parlerà di sicurezza informatica con GData, la cui partecipazione a Smau collima con il lancio ufficiale dell’innovativa suite G DATA Total Control Business con cui G DATA risponde alla crescente esigenza di integrare nel risk management sia la tutela del dato sia il monitoraggio dell’infrastruttura alla base della produttività aziendale, in linea con i nuovi adempimenti per il GDPR. G DATA Total Control Business, non è l’unica novità. Il vendor presenta infatti in occasione della fiera la release 2018 di tutte le sue suite anti-malware per l’utenza business, consumer e mobile. G DATA partecipa a SMAU Milano con i partner Attiva Evolution ed Econnet e con un’ospite d’eccezione: Ducati Corse. E di soluzioni di Power Management si parlerà con Eaton. Con Cisco, all’interno di un workshop dedicato si parlerà di Rete Intuitiva, una piattaforma completa, recentemente introdotta da Cisco, che trasforma i dati del traffico di rete in insight che permettono ai clienti di prendere decisioni rapide, mitigare le minacce alla sicurezza e gestire più facilmente l’incredibile mole di dispositivi e servizi connessi.

È rivolta a software house, developer e startup la piattaforma TIM OPEN che permette di sviluppare, con servizi infrastrutturali ed API, le proprie applicazioni cloud e di offrirle alle imprese italiane tramite i canali distributivi di TIM (dal marketplace Digitalstore.tim.it agli agenti di vendita). Tim saprà presente con i partner Omitech, Seikey, Siseco.

A completare l’offerta le soluzioni gestionali di Edisoftware che, insieme ai partner Centrufficio e Massimo Milesi Consulenza Informatica e Sviluppo, a Smau presenterà grosse novità che riguardano l’utilizzo dei propri gestionali in Cloud e in mobilità grazie ai Servizi On line e illustreranno le caratteristiche del nuovo Telematico Digitale, la soluzione per le Scadenze Fiscali, che permette di ottemperare ai nuovi obblighi di legge in totale sicurezza e facilità. Sempre nell’ambito del software gestionale Erp sarà presente SAP rappresentato dai propri partner InformEtica Consulting, azienda specializzata nello sviluppo di add-on integrati a SAP Business One, Run Time Solutions, realtà che si rivolge alle PMI di numerosi settori (Commercio & Distribuzione, Food & Beverage, Chimico & Cosmetico, Farmaceutico, Retail) proponendo soluzioni verticali specifiche, sia dal punto di vista strategico che operativo, per migliorare il loro Core Business e Var One, il principale Centro di Competenza SAP Business One in Europa che ha il compito di accompagnare le PMI di tutta Italia nel percorso verso la Digital Transformation grazie a prossimità territoriale e solide competenze sull’offerta SAP applicata a numerosi settori industriali. Sono dedicati alle aziende che operano nel mondo del retail, della ristorazione e dell’Hospitality i software verticali sviluppati da Zucchetti per semplificare notevolmente tutti i principali processi aziendali: da quelli gestionali a quelli del personale, dalla sicurezza sul lavoro alla gestione documentale ecc. Nell’area Smau ICT saranno inoltre presenti 3CX, 3M, Able Tech, Allnet, Atlassian, AVM, Bluestar, Chiperlab, CoreTech , Dialoga, Digit Tree- Casali Corporation, Digitel, Drayteck, Easy Com, Elo Digital Office, Flying Voice, H&S, Hosting Solution, Naquadria, Newen, Pluriservice, Recogniform, Share distribuzione, Supernap, Tgsoft, Var One, Voip Voice, Wildix, Zabbix e molte altre.

Un nuovo approccio basato su opportunità di incontri one-to-one strategici, incentrati anche sullo sviluppo di competenze e di relazioni grazie anche alla presenza di venti community che si alterneranno in un’area dedicata, come ad esempio AIPSI, Circolo Giuristi Telematici, Coordinamento Networkers, Couchbase, Centro Studi Informatica Giuridica DiriCto, FreeJobCenter, Gruppo Conservazione Sostitutiva e Fatturazione Elettronica, GrUSP, Informatica Solidale, Informatici senza frontiere, IWA, IoT Italy, Italian Puppy, ITPUG – Italian PostgreSQL Users Group, LPI-Linux Professional Institute, sharedVISION, Windowserver.it, Zanshin Tech e molte altre.

Machine Learning, tecnologie e soluzioni per lo Smart working, regolamento sulla privacy, nuovo regolamento europeo per l’utilizzo dei droni, cloud computing, Big Data, iperconvergenza, tecnologie di storage, realizzazione di gestionali si wordpress, Joomla ! per la scuola e stato dell’arte di SPID e, ancora, cyber risk, cyber security e mobile security, blockchain e distributed ledges, sono solo alcuni dei temi che verranno trattati nell’articolato programma di oltre 60 workshop che si svolgeranno in tre arene dedicate a cui sarà possibile iscriversi da venerdì 6 ottobre.

Appuntamento anche con workshop e meeting di CNA ICT in cui si parlerà, di IoT, di tecnologie e competenze per supportare la trasformazione digitale, di edilizia sostenibile e domotica. In particolare nell’ambito del workshop “Ecosistema 4.0: grandi dati da piccole realtà” si parlerà di Big Data e di come sia possibile sfruttare l’innovazione tecnologica del mondo dei big data anche in ambiti in cui si parte da piccoli contesti (come commercianti, piccoli imprenditori, realtà locali) che vengono opportunamente uniti e collegati tra loro creando così un “ecosistema informativo, mentre nel workshop “Cybersecurity e GDPR: come conciliare le esigenze di sicurezza delle PMI con il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati” il focus sarà sul nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati che entrerà in vigore il 28 maggio 2018. Infine, nel meeting in programma il 25 ottobre ore 12.00 si parlerà di “Integrazioni tecnologiche a supporto dell’Architettura Sostenibile | “PMI della filiera costruzioni/impianti e industria 4.0”.