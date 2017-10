Sorma: soluzioni ERP per la gestione della produzione di Redazione Data Manager Online 4 ottobre 2017

Azienda Italiana con sede a Torino, operativa dal 1980 , specializzata nella fornitura di consulenza organizzativa e soluzioni software per la gestione dei processi di business ed in particolare quelli produttivi.

Consente un’adozione progressiva dei principi sottesi alla Fabbrica Intelligente (Industry 4.0)

Fornisce soluzioni software ERP custom, basate sulla piattaforma standard, per più di 20 industries del settore manifatturiero. Circa 300 sono i progetti nazionali ed internazionali gestiti.

Sorma ha da poco siglato con Dassault Systèmes un accordo di partnership per la distribuzione delle soluzioni della divisione Delmia, in particolare Ortems lo schedulatore della produzione.

Dassault Systèmes, The 3DEXPERIENCE Company, è l’azienda leader a livello mondiale nel software di progettazione 3D, simulazione avanzata, realtà virtuale e gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM).

La partnership tra Sorma e Dassault Systemes offre molti vantaggi ai clienti.

Insieme offrono soluzioni integrate per la pianificazione della produzione: Delmia Ortems per la schedulazione della produzione e la soluzione MES di Sorma – Check On: una soluzione integrata per gestire la manodopera e l’avanzamento della produzione in tempo reale.

SU DI NOI E SUI NOSTRI VALORI DIFFERENZIANTI

Da oltre vent’anni Sorma fornisce alle aziende manifatturiere soluzioni altamente performanti per la gestione dei processi ed in particolare per quelli produttivi

Sorma si distingue per:

Perfetta conoscenza dei processi di business

Abilità uniche nell’ integrazione dei processi multi-azienda e multi-plants

Lean management dei progetti

Ottimo rapporto costi/benefici

Veloce ed efficace sviluppo di specifiche features

Eccellente customer experience

La punta di diamante è l’assistenza personalizzata, con un Single Point of Contact (SPOC) Sorma, qualificato ed in grado di assicurare

Risposte puntuali ed efficaci alle esigenze degli utenti

Interventi preventivi per evitare problemi di performance in situazioni critiche

Sito Sormawiki che consente di condividere facilmente tutti I contenuti direttamente collegati all’ ERP, nella fase di implementazione del progetto Si5

Si5 ERP UN SISTEMA ALTAMENTE PERFORMANTE

Massima integrazione dei processi

Connessione di macchine ed impianti di produzione

Condivisione di informazioni tra risorse umane e macchine

Controllo centralizzato in real time

Multipiattaforma, multilingua, multistabilimento/azienda

Soluzioni tailor made per più di 20 industries

Flessibilità da poche decine a decine di migliaia di utenti (setup altamente parametrico)

Scalabiità attraverso più di 1.000 parametri di configurazione

UNA SUITE SOFTWARE INTEGRATA

Compliant con la Fabbrica Intelligente (Industria 4.0)

Si5 SUITE SOFTWARE

Gli applicativi sono scalabili e possono essere installati sia come componenti della suite integrata che stand alone; in questo caso colloquiano sia con l’ERP installato che con gli eventuali applicativi di terze parti

ALTAMENTE PERFORMANTE

Per caratteristiche strutturali e di produttività e per l’ampiezza delle funzionalità applicative

CARATTERISTICHE DI PRODUTTIVITA’

Il webgate client di Si5 offre all’ utente la stessa operatività dei tools di office automation, migliorando la produttività di tutte le attività del sistema

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Il potente e completo DB di Si5 garantisce l’affidabilità delle applicazioni, scalabili in funzione delle esigenze dei clienti attraverso più di 1.000 parametri di configurazione

ESTENSIONI APPLICATIVE

La suite dei moduli core di Si5 ERP è completata da strumenti integrati (petali) come I Portali clienti e fornitori, la gestione completa dell’EDI e dal set di web services standard che facilitano il colloquio con il mondo esterno

SPECIFICA PER NUMEROSI SETTORI DELL’ INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Grazie alla sua elevata configurabilità

Si5 ERP SUITE SOFTWARE

PRODUZIONE

Pianificazione multistabilimento con la possibilità di utilizzare 7 diverse tecniche

Gestione di ordini chiusi e aperti all’ interno della fabbrica (tradizionale o Lean)

Gestione approfondita dei dati tecnici dei prodotti, al fine di gestire l’allineamento delle distinte base e dei cicli per validità, stato di approvazione e riferimento ai fogli di modifica ingegneristica

LOGISTICA

Gestione completa dei flussi di magazzino con efficienti sistemi di etichettatura e di produzione di codici a barre, utilizzabili da tool in radiofrequenza per tutta la movimentazione delle merci: ricevimenti, trasferimenti interni, consumi, prenotazioni di produzione, chiamate Kanban, preparazione spedizioni, processi di inventario, ecc.)

VENDITE E SUPPLY CHAIN

Gestione completa di ordini aperti e chiusi a clienti e a fornitori (pianificazione)

Gestione del ciclo attivo in base alla normativa locale

Acquisizione in contabilità generale delle fatture fornitori (ciclo passivo)

Implementazione di tutti i messaggi previsti dai protocolli di comunicazione standard (EDI/EDIFACT, ANSI X1, ecc.)

FINANZA E CONTROLLO

Applicativo Finanza

26 fiscalità internazionali gestite

Principali funzionalità: contabilizzazione costi, riclassificazioni di bilancio, tesoreria, remote banking, contabilità analitica, gestione fiscali e amministrazione delle immobilizzazioni aziendali

Applicativo Controllo

Principali funzionalità

Calcolo completo costi, inclusi i costi fiscali (FIFO, LIFO, AVERAGE)

Analisi processi in corso

Confronto con assunzioni di budget

Supporto alla decisione

CON UN SISTEMA MES INNOVATIVO

Si5 CheckON è progettato nativamente secondo il modello definito in INDUSTRIA 4.0

web application touchscreen per ottenere info dalle fabbriche

interazione tra macchine, sistema ed operatori

Dati raccolti dalle macchine immediatamente fruibili

Interfaccia utente semplice ed intuitiva

Call-to-action chiare e sicure

Azioni interamente guidate

La mission di CheckOn : ottenere dalle fabbriche info il più dettagliate ed efficaci possibile, grazie all’utilizzo smart della tecnologia, con il minimo impegno delle risorse operative.