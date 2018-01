Qlik: 11 trend dell’economia analitica per il 2018

Alfabetizzazione dei dati e ambiente multi-cloud saranno i “must have” per raggiungere il successo

I dati hanno un valore inestimabile per tutte le aziende, dalle nascenti startup ai grandi gruppi internazionali. Il loro utilizzo, in continua crescita, sta portando le aziende a implementare soluzioni di Business Intelligence (BI) che consentiranno di migliorare e accelerare le decisioni basate sui dati.

Le realtà aziendali più solide danno la priorità a un moderno approccio alla BI e stanno indirizzando i propri dipendenti a diventare la generazione più esperta della storia in tema di analytics. Nel 2018, per avere un vantaggio competitivo all’interno del mercato, è cruciale per le aziende pianificare strategie, implementare tecnologie e creare ruoli aziendali in linea con questa evoluzione.

Le aziende di successo stanno sfruttando le inarrestabili forze di mercato che spostano dati, elaborazione e utilizzo degli stessi in una direzione decentrata e frammentata. Le strutture più intelligenti sono quelle che hanno saputo captare questa tendenza e hanno iniziato a studiare nuovi modelli di business su di essa. Tuttavia, cercare di adattarsi a questo cambiamento non è semplice e presenta sfide che non tutti sono ancora pronti ad affrontare. La conseguenza di tutto ciò è che il mercato ha la necessità di mettere in atto politiche che possano garantire governance, sicurezza e qualità dei dati. La soluzione non è sicuramente quella che limita l’utilizzo dei dati e che mette le informazioni solo nelle mani di pochi. Occorre invece recuperare informazioni, persone e idee rinchiuse nei silos e collegarli in modi agili, innovativi e gestiti. Da qui la necessità di abbattere i silos di dati.

Nel bel mezzo dell’era che Qlik identifica come quella dell’Alfabetizzazione dei Dati, l’azienda cerca di anticipare 11 trend che coinvolgeranno le analitiche nel prossimo futuro, per suggerire alle aziende come agire per restare al passo con l’innovazione.