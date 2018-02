Kaz Hirai non sarà più il CEO di Sony di Matteo Testa 2 febbraio 2018





Kaz Hirai lascerà il ruolo di Presidente di Sony ad aprile e verrà sostituito da Kenichiro Yoshida

E’ in atto un’importante cambiamento nel board di Sony. Kaz Hirai non sarà più il CEO del colosso dell’elettronica a partire dal primo aprile 2018. Il manager ha mantenuto questa carica dal 2012 e tra tre mesi verrà sostituito da Kenichiro Yoshida, attuale CFO di Sony. Il ruolo di Chief Financial Officer verrà invece assunto da Hiroki Totoki. Hirai rimarrà comunque all’interno del consiglio di amministrazione come Direttore e Chairman.

Kaz Hirai ha avuto il merito di riportare Sony ad alti livelli in seguito ad una profonda crisi di risultati e commerciale. L’azienda sotto la sua guida si è liberata del peso dei computer Vaio, ha rivisto la sua politica riguardo gli schermi televisivi e si è concentrata sul business mobile, sensori fotografici e soprattutto su PlayStation. Gli analisti prevedono che gli utili per l’ultimo trimestre del 2017 si siano quadriplicati (2.1 miliardi di dollari) proprio grazie alla vendite della console e degli apparati per smartphone.