Huawei Watch X, un nuovo smartwatch con e-SIM per il produttore cinese di Matteo Testa 19 settembre 2018

Huawei Watch X dovrebbe essere il nome del prossimo smartwatch del produttore cinese. L’orologio dovrebbe avere il supporto al 4G LTE tramite e-SIM

Huawei ha presentato il suo ultimo modello di smartwatch ormai un anno fa se non si considera la versione con supporto alla e-SIM di Watch 2 dedicata al solo mercato cinese. L’azienda cinese durante tutto il 2018 ha confermato di voler prendersi tutto il tempo necessario per progettare un orologio intelligente completamente ridisegnato, ma stando ai rumors che sono trapelati nelle ultime ore il periodo di attesa sembra ormai arrivato a conclusione. La scorsa settimana il produttore di Shenzhen ha depositato presso l’European Union Intellectual Property Office (EUIPO), l’ufficio brevetti dell’Unione Europea, un nuovo marchio che sembra proprio riferirsi a un dispositivo indossabile.

Il terminale in questione si chiama Huawei Watch X e il fatto che l’azienda non abbia scelto il nome Huawei Watch 3 lascia intendere che si tratterà di un orologio completamente diverso dal suo predecessore. Nei documenti presentati dal colosso asiatico delle telefonia non vengono svelati molti dettagli riguardo alle caratteristiche del dispositivo ma viene chiaramente citata la possibilità di effettuare chiamate vocali. Questo significa che Huawei Watch X dovrebbe debuttare sul mercato con il supporto al 4G LTE tramite e-SIM, tecnologia che diventerà sempre più di uso comune grazie ad iPhone X di Apple.

Negli ultimi tempi sembra proprio che il terzo produttore di smartphone al mondo abbia riacceso sottotraccia l’interesse nei confronti degli smartwatch. Nel corso dei mesi sono infatti trapelati sempre più brevetti riguardanti questo tipo di dispositivi. Si parla ad esempio di un orologio con ghiera in grado di interpretare i segnali aptici ma anche di ologrammi e auricolari incorporati. Ovviamente trattandosi di progetti ancora in corso di progettazione non c’è certezza che debutteranno mai sul mercato.