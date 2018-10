Miroglio Fashion: Lorenzo Dovesi nuovo Chief Operations Officer di Redazione Data Manager Online 30 ottobre 2018

Il manager guiderà le attività delle aree Supply Chain e Logistica all’interno della terza società di abbigliamento femminile in Italia

Miroglio Fashion, società di abbigliamento femminile del Gruppo Miroglio, ha nominato Lorenzo Dovesi Chief Operations Officer. In questo ruolo il manager gestirà le strutture e le operations di Supply Chain e Logistica, interfacciandosi direttamente con l’Amministratore Delegato Hans Hoegstedt.

Lorenzo Dovesi, bolognese classe 1973, Laurea in Ingegneria e Master in Management presso l’Università Bocconi di Milano, inizia il suo percorso professionale nel mondo della moda nel 2003 per Bruno Magli. Nel 2006 entra in Armani Group e poi in Giorgio Armani, dove rimane fino al 2016, rivestendo ruoli di crescente rilevanza che lo portano ad assumere le cariche di Worldwide Logistic Director, Chief Operations Officer e Industrial Director. Dal 2016 a luglio 2018 è stato in Benetton Group in qualità di Chief Operations Officer.

Hans Hoegstedt, AD Miroglio Fashion, commenta l’attribuzione dell’incarico: “Mi fa molto piacere dare il benvenuto a Lorenzo Dovesi: il suo arrivo è una tappa importante del nostro nuovo percorso in Miroglio Fashion che punta sulla maggiore distintività dei marchi e sull’upgrading generale dell’offerta. Lorenzo porta con sé un bagaglio di esperienza e sensibilità di mercato acquisite prima in 15 anni nel lusso e poi nel segmento “value”: questa combinazione sarà preziosa nel contribuire a creare una moda piena di emozioni e al giusto prezzo”.

Un ulteriore investimento di Miroglio Fashion in una delle aree a maggior valore aggiunto della società, con lo scopo di continuare a fornire alle clienti collezioni di qualità e di assoluta eccellenza dal punto di vista tecnico-stilistico ma anche in termini di delivery e supporto.