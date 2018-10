Sicurezza sul lavoro, Fagioli sceglie Safety Solution Zucchetti di Redazione Data Manager Online 19 ottobre 2018

L’azienda di ingegneria punta sulla tecnologia per prevenire gli infortuni sul lavoro, un tema sul quale ha posto l’accento anche il Presidente della Repubblica nella giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro e di malattie professionali

“Garantire a tutti la possibilità di lavorare in un ambiente sicuro è scelta di civiltà” con queste parole il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concluso il messaggio rilasciato in occasione della 68esima giornata della prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali che si è svolta lo scorso 14 ottobre. Un messaggio importante, che ribadisce quanto la strada per una vera e propria cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro sia ancora lunga nonostante le normative recenti.

Nel nostro paese, infatti, ogni giorno si registrano tre vittime sui luoghi di lavoro: un numero elevato che sottolinea come molto spesso il problema abbia più una natura culturale che normativa: “Anche dove le norme esistono, a mancare è l’effettività delle tutele. E allora non possiamo fare a meno di pensare che ci sia a monte un problema culturale” ha recentemente affermato il presidente nazionale di Anmil Franco Battoni.

Per arginare questa diffusa situazione di insicurezza che troppo spesso causa incidenti anche fatali, un aiuto concreto può arrivare dalla tecnologia, con soluzioni in grado tanto di supportare le aziende quanto i lavoratori e i responsabili per la sicurezza nell’adozione e nel rispetto delle norme idonee a garantire l’incolumità e la salute dei lavoratori. Soluzioni come quelle proposte da Zucchetti con la sua suite Safety Solution, un sistema perfettamente integrato di soluzioni software, sensori e strumenti hardware per gestire la salute e la sicurezza sul lavoro a 360°.

Fra le centinaia di aziende che hanno scelto le soluzioni Zucchetti anche Fagioli, società di ingegneria specializzata in attività di spedizioni e di trasporti e sollevamenti eccezionali eseguite su scala mondiale. “Il nostro è un settore in cui la sicurezza e la prevenzione degli infortuni ricopre un ruolo primario: grazie alla suite Safety Solution di Zucchetti abbiamo potuto dare organicità e accesso immediato a una grande quantità di informazioni che per loro natura erano di difficile consultazione e correlazione” – spiega Alessandro Campanini – ASPP / HSE Advisor di Fagioli– “Avere a disposizione in un’unica piattaforma, multilingua e accessibile ovunque, tutto il mondo della salute e sicurezza dei lavoratori ha consentito di raggiungere un altissimo grado di dettaglio nella valutazione del rischio che, per la complessità della realtà Fagioli, non sarebbe mai stato possibile in tempi così rapidi. Inoltre grazie a un sistema di notifiche automatiche l’Ufficio HSE, i responsabili e i dipendenti hanno sempre sotto controllo le scadenze e grazie alla gestione documentale presente nella soluzione tutti gli attestati e le idoneità sono archiviati e sempre disponibili in formato digitale. In caso di nuove assunzioni o cambi di mansione la soluzione consente di avviare in automatico l’iter predefinito di sorveglianza sanitaria, formazione e assegnazione dei dispositivi di protezione. Un sistema che mette al centro la sicurezza dei nostri lavoratori, che per noi è il bene primario”.