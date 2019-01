Amazon aprirà a Milano il suo primo negozio fisico italiano

Amazon punta sull’Italia aprendo ad aprile il suo primo negozio fisico 4 Star a Milano. Qui si potranno acquistare i prodotti con le migliori recensioni

Amazon ha conquistato il mondo digitale contendendosi con Alibaba il primato mondiale nel campo dell’e-commerce ma si sta espandendo anche in quello fisico. L’azienda di Seattle, ad esempio, ha completato l’acquisizione della catena di supermercati biologici Whole Foods e a breve aprirà un proprio negozio a Milano. Purtroppo non si tratterà di Amazon Go, il punto vendita totalmente automatizzato che permette di evitare la fila alle casse, ma di un 4 Star shop. La società di Jeff Bezos ha sondato il terreno nel nostro Paese durante il Black Friday con un piccolo spazio espositivo dove poter toccare con mano i suoi prodotti più interessanti, compresi gli altoparlanti della linea Echo dotati di Alexa. L’esperimento ha evidentemente avuto successo e ad aprile verrà inaugurato il primo negozio fisico italiano di Amazon.

Il 4 Star di Milano dovrebbe essere più ampio rispetto a quello nel quartiere Soho di New York e un allestimento pensato appositamente per incontrare i gusti dei clienti italiani. Al suo interno saranno disponibili all’acquisto i prodotti con le recensioni più positive e suddivisi per categorie. Non solo, lo store offrirà anche l’opportunità di accedere a offerte speciali per gli abbonati a Prime, la piattaforma di consegne rapide che include anche lo streaming di film e serie TV. L’obiettivo di Amazon con questo progetto è evidentemente quello di spingere ulteriormente nel vendite nel Belpaese, mercato su cui la multinazionale americana ha grandi aspettative. Milano tra l’altro rappresenta uno snodo importante per tutte le grandi aziende dell’hi-tech. Apple ha scelto di realizzare il suo nuovo Apple Store proprio nel capoluogo lombardo mentre Xiaomi ha allestito il suo primo Mi Store nel centro commerciale di Arese.