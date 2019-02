Al via il roadshow SAS: dalla sperimentazione alla realtà

La community IT si incontra il 13 marzo a Milano e il 21 marzo a Roma per scoprire come uscire dall’ambito della sperimentazione e rendere concreti i progetti di AI e Machine Learning

Al via ‘Building a smarter organization with Analytics & AI’, il roadshow organizzato da SAS che si terrà 13 marzo a Milano e il 21 marzo a Roma.

L’evento presenta casi virtuosi di collaborazione tra IT e business proponendo e mostrando le diverse fasi dell’ecosistema analitico necessarie per passare dalla sperimentazione all’azione in ambito AI nel mondo del DevOps.

La sfida delle organizzazioni è portare i progetti più innovativi di Artificial Intelligence e Machine Learning fuori dall’ambito del laboratorio sperimentale, facendoli diventare di diritto veri progetti a valore di business. La strada è però articolata: tante tecnologie coinvolte, progetti nuovi e sfidanti da deliverare in tempi brevi, governance dei processi analitici sempre più complessa, in un eterno equilibrio fatto di flessibilità (choice) e governo (control).

Con l’aiuto di esperti SAS, partner e aziende, i partecipanti potranno scoprire come:

realizzare un efficiente ecosistema analitico in grado di sviluppare, integrare, distribuire, orchestrare e governare progetti di AI;

promuovere un approccio agile per programmare in maniera rapida, sicura ed efficace, integrare linguaggi open source, eseguire in ambienti cloud e on premise, coprendo tutto il ciclo di vita dei processi analitici (Architecture, Development, Deployment, Execution, Governance);

avviare collaborazioni virtuose tra IT e business attraverso la presentazione di use case a cui ispirarsi.

Per partecipare all’evento gratuito è necessario iscriversi alla tappa preferita tramite il questo link