Zucchetti acquisisce Booking Expert

Zucchetti amplia l’offerta per gli operatori del turismo con una società specializzata che vanta già oltre 2.000 clienti in tutta Italia



Prosegue a grande velocità il processo di crescita del Gruppo Zucchetti nel settore hospitality, anche mediante acquisizioni strategiche di società nel campo delle soluzioni tecnologiche e dei servizi digitali per gli operatori del turismo.

La più recente è Nexteam, azienda proprietaria del marchio Booking Expert che dal 2006 si occupa di sistemi per la gestione delle prenotazioni alberghiere (distribuzione online su OTA, portali B2B, GDS, integrazione con i software gestionali PMS, Channel Manager, Booking Engine e GRM, multicanalità e web marketing) per un totale di oltre 2.000 installazioni in tutta Italia.

Arturo Di Nucci, amministratore di Nexteam, ha creduto fin da subito nelle potenzialità di Zucchetti, la cui leadership nel campo delle applicazioni per l’ospitalità è indiscutibile: “Tra i molteplici valori aggiunti abbiamo considerato strategica la scalabilità commerciale ed economica in un gruppo che ha sedi dislocate in varie parti del mondo. Inoltre i nostri software, tra i più flessibili del mercato, sono ben integrabili in tutte le soluzioni gestionali Zucchetti. Io e i miei colleghi continueremo a guidare la società, al fine di garantire, come sempre, a tutti i nostri clienti la massima efficienza nello sviluppo tecnologico e funzionale dei nostri software”.

Marcello Dell’Adamino, amministratore di Nexteam, aggiunge: “Sono orgoglioso di coronare i miei tredici anni di attività entrando a far parte del Gruppo Zucchetti. Questa operazione consentirà di affermare ulteriormente il marchio Booking Expert nel mercato dell’hospitality per un’espansione a livello mondiale, grazie anche alla sinergia strategica con le aziende del gruppo. Elemento importante dell’accordo è che potremo continuare a sviluppare idee e soluzioni sempre in completa autonomia, ma con più risorse a disposizione. Questo permetterà di offrire servizi migliori al cliente, che rimane al centro della nostra filosofia aziendale.”

Angelo Guaragni, amministratore di Zucchetti Horeca, afferma: “Dopo le acquisizioni di Vertical Booking e Simple Booking abbiamo definito questa operazione strategica per confermare la nostra presenza e leadership nelle soluzioni di ‘booking engine’ e ‘channel manager’ sia in Italia che all’estero. Le soluzioni targate Boooking Expert si integrano in un’offerta già ampia, ma che permette di rivolgersi a ogni tipologia di cliente con soluzioni adeguate per la singola realtà, senza trascurare la possibilità di fidelizzare in misura ancora maggiore le aziende dell’hospitality con altre applicazioni Zucchetti, ad esempio la fatturazione elettronica, soluzioni per la ristorazione e gestionali per hotel”.