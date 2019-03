MAXIDATA a Vinitaly 2019 fianco a fianco con Zucchetti

L’azienda sarà presente presso il PALAEXPO – Regione Lombardia (2° piano) – stand D5/6

Come ormai consuetudine da anni, Maxidata, società del Gruppo Zucchetti specializzata in soluzioni tecnologiche per i produttori di vino, parteciperà a VINITALY 2019, l’importante manifestazione del settore vitivinicolo giunta alla sua 53esima edizione, che si svolgerà a Verona, nel quartiere fieristico, dal 7 al 10 aprile 2019.

Durante tutta la durata di Vinitaly, allo stand D5/6, presso il PALAEXPO – Regione Lombardia (2° piano) sarà possibile prendere visione delle diverse soluzioni di Maxidata, che quest’anno si presenta ancora più ricca di proposte grazie al recente ingresso nel Gruppo Zucchetti, prima software house italiana. Oltre alle soluzioni rivolte ad aziende e consulenti, sarà ora possibile fare riferimento a programmi più strutturati ed integrati, sempre più in ottica ERP, nonché approfondire l’offerta Zucchetti per il settore Horeca, ambito strettamente legato al business delle aziende vitivinicole. Con Zucchetti si apre così una strada di collaborazione in perfetta sinergia con tutti i partner del gruppo, garantendo una risposta a qualsiasi tipo di esigenza.

Con Zucchetti verso nuovi orizzonti

Come ricorda Enrico Moroni, amministratore delegato di Maxidata: “La decennale presenza nel settore vitivinicolo ha permesso a Maxidata di sviluppare competenze altamente specifiche al servizio dei propri clienti, competenze che rappresenteranno un valore aggiunto anche per Zucchetti. La nostra azienda trarrà beneficio da questa fase cruciale per la sua storia, potendo far riferimento a una realtà estremamente ampia e variegata, di cui si farà portavoce integrando nella propria offerta nuove soluzioni a completamento di quelle già esistenti. Nuovi scenari e possibilità finora inesplorate prospettano un futuro di crescita e di apertura a nuovi sviluppi, anche sui mercati internazionali” – sottolineando l’importanza della visione strategica in un mercato sempre più digitalizzato come quello enologico.

“Gli operatori della ristorazione e dell’ospitalità si danno appuntamento al Vinitaly anche per scoprire novità tecnologiche che possono interessare la loro attività. – dichiara Angelo Guaragni, amministratore Zucchetti Horeca – Per questo motivo abbiamo deciso di essere al fianco di Maxidata con la nostra innovativa offerta di software e servizi per il settore horeca, un ventaglio di soluzioni talmente ampio da coprire qualsiasi target, dai ristoranti e hotel di piccole dimensioni fino alle grandi catene di ristorazione o alberghiere”.

Uno sguardo a tutta la filiera: l’Osservatorio Economico per i Consorzi

Nel corso di Vinitaly, Maxidata darà ampia visibilità anche all’Osservatorio Economico (OssEc), una soluzione tecnologica che permette di rilevare i dati globali di vendita degli associati, per poter elaborare e presentare una serie di dati e riepiloghi statistici, utili a successive interpretazioni e considerazioni sull’andamento delle vendite e sul posizionamento dei prodotti tutelati nel mercato, fornendo così un significativo supporto al marketing.

Questo progetto assicura a Maxidata una visione a 360° del settore, con un’offerta che copre l’intera filiera e permette ai Consorzi di valutare oculatamente le scelte strategiche, a vantaggio dei propri associati.

La vision di Maxidata

La continua crescita e apertura a nuove possibilità rappresenta per Maxidata l’unica strada percorribile. La copertura dell’intera filiera con le varie soluzioni proposte si accompagnerà sempre più a soluzioni rivolte alle esigenze più specifiche, anche di aziende di fascia medio-alta. L’approccio a tecnologie all’avanguardia e il focus sulle richieste del mercato traineranno lo sviluppo di nuovi applicativi che rappresenteranno strumenti di rilevanza strategica per le aziende del settore, e non solo.