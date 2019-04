Il designer dei chip di iPhone e iPad lascia Apple

Gerard Williams III, il senior director della Mela, ha lasciato Cupertino dopo nove anni nei quali ha permesso all’azienda di ottenere ben 60 brevetti

Forse non avrà il carisma e il faccione telegenico di Jony Ive o Philips Schiller ma Gerard Williams III ha svolto un ruolo essenziale nella recente storia di Apple. Entrato a far parte del gruppo nel 2010, dopo 12 anni in ARM e prima ancora in Texas Instruments, Williams era senior director della platform architecture di Apple, in pratica il designer dei chip casalinghi della compagnia.

A quanto pare, il manager ha lasciato il gruppo americano a febbraio anche se non vi sono mai state notizie ufficiali a riguardo. Per capire l’importanza del suo ruolo, basti pensare che in nove anni, Gerard Williams III ha permesso ad Apple di ottenere ben 60 brevetti e di lanciarsi, anche qui senza alcuna ufficialità, nella produzione di chip indipendenti per la linea dei Mac, ancora da scoprire.

Cosa farà adesso

Williams ha guidato lo sviluppo dei processori custom di Apple sin dall’A7, il primo processore a 64 bit dell’azienda, che ha fatto il suo debutto sull’iPhone 5S del 2013 fino al più recente A12X da 7nm, utilizzato sugli ultimi modelli di iPad Pro. Secondo il sito Cnet, Williams ha supervisionato l’inizio dei lavori sulle core CPU personalizzate dalla Mela, prima di passare al lavoro sui layout delle varie parti della CPU, come GPU e memoria, all’interno dei dispositivi mobili.

La notizia della partenza arriva a qualche mese dal lancio dei Mac basati solo pochi mesi prima che Apple possa lanciare i suoi primi processori Mac basati su schede ARM custom, con voci che sostengono che l’azienda stia pianificando di abbandonare i chip Intel nel 2020. Una strategia che mira ad avvicinare il mondo iOS e macOS, con un utilizzo più prossimo e senza soluzione di continuità.