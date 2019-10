KREA Italy a Smau Milano 2019

La stampa 3D rivoluziona il processo produttivo: KREA tutto ciò che puoi immaginare

Grazie al contributo della Camera di Commercio delle Marche, della Regione Marche e di Smau, 20 start up innovative marchigiane prenderanno parte alla 56° edizione della celebre manifestazione di Smau Milano, il più grande evento italiano dedicato all’innovazione tecnologica.

Tra le realtà premiate figura KREA Italy, azienda con sede a Trecastelli (AN), selezionata tra migliaia di imprese in gara.

Specializzati nella stampa 3D e Industrial Design, KREA Italy segue il cliente in tutte le fasi di sviluppo del prodotto, dalla progettazione concettuale allo studio dei processi produttivi, dalla prototipazione alla produzione in serie.

KREA Italy si rivolge ad imprese e professionisti che desiderano oggetti esclusivi, sviluppare nuovi concept e dare forma alle proprie idee, tutto all’insegna di un modello produttivo in linea con un mercato sempre più in rapida evoluzione. Grazie a tecnologie di nuova concezione lo sviluppo del processo produttivo è diretto, cosa non fattibile con le metodologie di produzione tradizionali.

“Smau è uno dei migliori contesti per poter presentare la nostra mission, ovvero quella di una migliorata concezione del processo produttivo, con il grande vantaggio di realizzare elementi totalmente personalizzati in completa sinergia con il committente” spiega Matteo Gambioli, CEO & Founder di KREA Italy.

I visitatori interessati a saperne di più sui prodotti ed i servizi di KREA Italy, potranno incontrare il titolare Matteo Gambioli e i suoi collaboratori presso lo stand H11 del Padiglione 4.