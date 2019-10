Premio Innovazione Smau 2019, tutti i vincitori

Sono oltre 70 i casi di successo fra aziende ed enti pubblici che riceveranno a Fieramilancity dal 22 al 24 ottobre, il Premio Innovazione Smau, il riconoscimento per tutte quelle realtà che vedono nell’Open Innovation un’opportunità di crescita

Cercare soluzioni innovative al di fuori delle mura della propria azienda, per stringere partnership strategiche, trovare nuove idee e mantenersi competitivi: è questa, in poche parole, l’Open Innovation. Un approccio ormai irrinunciabile per chiunque voglia fare innovazione nella propria impresa, sia essa una grande corporate o una realtà di piccole dimensioni. L’Open Innovation è uno dei pilastri di Smau: i Premi Innovazione, che vengono assegnati in ogni tappa del Roadshow, vogliono proprio essere un riconoscimento per le aziende e gli enti pubblici per i risultati ottenuti seguendo questa filosofia, affinché si inneschi un processo virtuoso di confronto e contaminazione di buone pratiche. Sono oltre 70 i casi di successo che riceveranno, quindi, il Premio Innovazione nella tappa più importante del Roadshow, quella in programma a Milano dal 22 al 24 ottobre. Ecco i principali.

Il Premio ai migliori programmi di Open Innovation attivati dalle grandi aziende italiane

Leonardo, uno dei primi dieci operatori mondiali nel settore dell’aerospazio, difesa e sicurezza, riceverà il Premio Innovazione Smau per le numerose iniziative in ottica Open Innovation: si è chiusa da poco, ad esempio, la call per la challenge AIRtificial Intelligence con l’obiettivo di trovare idee per ottimizzare gli interventi manutentivi e il training in ambito militare aeronautico, e la possibilità che le soluzioni individuate abbiano poi un’applicazione anche in campo civile (“dual use”). Una buona pratica di Open Innovation è il programma per startup “Digitale per la Mobilità” lanciato da Ferrovie dello Stato in collaborazione con LazioInnova, e che ha visto vincitore Guardian Mobility, il progetto di Guardian (Rimini). La startup romagnola ha ideato una infrastruttura IoT customizzata per i treni ad alta velocità che abilita nuovi servizi a valore aggiunto per i clienti, come sistemi antifurto per bagagli e sistemi automatici di gestione delle emergenze.

Fra le multiutility, A2A si distingue per il programma “Innova2a”, che ha l’obiettivo di implementare un processo virtuoso e sistemico di generazione e gestione dell’innovazione negli ambiti intelligenza artificiale, robotica, blockchain, economia circolare, realtà aumentata e virtuale, IoT. Mentre Acea in meno di due anni ha portato a termine 20 sperimentazioni che hanno coinvolto altrettante startup, e il piano industriale 2019-2022 prevede investimenti in innovazione per oltre 500 milioni di euro. In ambito pubblico da segnalare è il programma BIC Open Challenge di Trentino Sviluppo, iniziativa che supporta le imprese insediate nei Business Innovation Center nella ricerca di soluzioni tecnologiche in risposta ad esigenze concrete legate all’innovazione. Il protagonista della BIC Challenge 2019, che riceverà il Premio Innovazione, è TechnoAlpin: l’azienda, che progetta e realizza impianti di innevamento per comprensori sciistici, richiede la strutturazione di un data lake come estensione della piattaforma cloud aziendale per innevare in modo tecnico e programmato le discese. La call scade il 18 novembre.

Il Gruppo Bucciarelli, che opera nel settore delle analisi chimiche e microbiologiche, nel 45mo anno della sua attività punta sull’innovazione e ha deciso di coinvolgere talenti esterni, in ottica di Open Innovation. Per questo il Laboratorio Bucciarelli nel 2019 si è trasformato in laboratorio di innovazione con il GB Hackathon che ha coinvolto oltre 25 hacker tra sviluppatori, chimici, biologi, designer e appassionati di marketing e business. Un hacktaton è stato al centro della strategia di Open Innovation anche per Il Gruppo Sapio, che produce gas industriali e medicali e opera nel campo dell’assistenza domiciliare: il progetto SmarTAG è nato così. Si tratta una targhetta digitale che monitora lo stato di riempimento dei recipienti di gas compressi.

Timenet, operatore telefonico dedicato a utenze business, quest’anno ha creato una Business Unit dedicata e coordinata da un Innovation Manager: in ottica Open Innovation Timenet sta collaborando con un partner specializzato in sicurezza per un progetto di cyber security. Computer Gross, invece, si pone come abilitatore di Open Innovation con l’Innovation Value Ecosystem Program, un programma rivolto alla creazione di un ecosistema di realtà innovative che si fonda sul portale ecosystem.computergross.it (che mette in contatto aziende e player divisi per settore e per ecnologia applicata), gli eventi di matching e gli speed date, e gli innovation garage. Mentre Bayer ha individuato attraverso il programma di Open Innovation G4A, dedicato a startup digitali e innovative in ambito life science, alcuni dei partner che danno vita al portale online www.saperesalute.it, dove vengono pubblicati articoli su salute, benessere e alimentazione e si trovano servizi a valore aggiunto come “Chiedi all’esperto” o “Prenota una visita medica”.

Sarà premiato anche l’hub per l’innovazione di Napoli nato dalla collaborazione tra TIM e CISCO: il polo si occupa di far crescere progetti con un particolare focus sui temi industry 4.0, smart city, cyber security, multicloud includendo use case per il 5G. Ma anche di rafforzare la sinergia fra settore industriale, ecosistema dell’innovazione e mondo accademico.

Il Premio alle migliori partnership per marketing, customer experience e customer care

Ancora TIM è protagonista di un altro Premio Innovazione, per il progetto Augmented Store sviluppato in collaborazione con Hevolus: questo strumento consente agli utenti di vivere un’esperienza di realtà aumentata olografica immersiva room-scale all’interno dei nuovi concept store. Danone, invece, ha puntato alla collaborazione con i colossi di Internet (Google, Apple, Instagram e Facebook) per profilare e indicizzare la campagna di marketing dedicata al latte in polvere Aptamil: il rilancio del prodotto nel 2018, con una nuova formula, richiedeva una strategia che superasse la percezione diffusa che tutti i latti in polvere fossero uguali. Mentre è partito con la Costa Pacifica il nuovo servizio My Moments di Costa Crociere, una gallery fotografica digitale sviluppata con H&S Engineering: ogni passeggero può scattare un selfie dai monitor messi a disposizione e, attraverso un software di riconoscimento facciale, in automatico riceve tutte le foto che lo ritraggono nei vari momenti della vacanza. Poi ancora, il Configuratore Web 3D di Airlapp, integrato in cloud sul sito, ha rivoluzionato il comparto vendite di Sicor: l’azienda, specializzata nella produzione di elmi e visiere di sicurezza (per vigili del fuoco, protezione civile, Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza), grazie al Configuratore rende più semplice la fase di personalizzazione e condivisione dei progetti con il cliente, ricevendo anche analitiche molto utili per conoscerne le preferenze.

Per evolvere e migliorare il servizio clienti, sia nella percezione degli utenti finali ma anche nel lavoro degli operatori (25 milioni di richieste all’anno), Poste Italiane ha fatto leva sull’intelligenza artificiale per costruire un modello innovativo che affianca chatbot e interazione umana: l’assistente digitale processa le richieste più standardizzabili e a limitato valore di relazione, mentre i “colleghi umani” possono occuparsi delle casistiche di assistenza più complesse. Doxa, la prima società di ricerche in Italia, ha collaborato con diversi partner tecnologici per sviluppare una soluzione digital (web e mobile) di gestione di panel e community di ricerca di mercato, dove le persone vengono ingaggiate con una modalità unica per ogni progetto, al fine di ottenere un contributo informativo ricco e di valore per entrambe le parti. Le infrastrutture di Seeweb ne garantiscono l’hosting.

Il Premio alle migliori esperienze di ottimizzazione di processi aziendali e industriali

DEPObank, banca specializzata nei securities services e nei banking services per diverse realtà (banche, istituzioni finanziarie, società di gestione del risparmio, fondi pensione, corporate e PA), si è affidata a 2C Solution per realizzare un processo di digitalizzazione documentale, che consente di ottimizzare i processi interni e migliorare la qualità del servizio. La Piadineria, la più grande catena Fast Casual Food in Italia, ha risposto all’esigenza di ottimizzare la distribuzione dei materiali freschi dalla sede centrale ai punti vendita grazie all’ERP SAP Business One implementato da InformEtica Consulting. SAP Business One è lo strumento scelto anche da Vebi Istituto Biochimico, che produce soluzioni di elevata qualità per l’igiene, la salute e la bellezza: grazie al gestionale, l’azienda ha ottenuto un primo grande risultato nella rapidissima l’integrazione sinergica degli applicativi di controllo della produzione, con gli impianti produttivi che ora dialogano in tempo reale con le piattaforme informatiche.

Poi ancora Bosch VHIT, che opera nel campo del vuoto e dell’idraulica nel Gruppo Bosch, ha avviato un progetto integrato di efficientamento dei processi manifatturieri grazie alla piattaforma di iProd, l’innovativo tablet 4.0 basato sulle tecnologie IoT e Cloud, che fa “parlare e rendere intelligenti” le macchine. Di soluzioni IoT, basate sulla piattaforma ACTY di Icona, si è avvalso anche il Gruppo Salvagnini soprattutto per la manutenzione predittiva degli impianti: un ulteriore passo avanti in ottica industria 4.0 per il Gruppo, leader nel settore dell’automazione della lavorazione della lamiera, che già da tempo aveva implementato tecnologie per integrare le macchine in modo intelligente.

Mentre DHL IT ha scelto la app sviluppata da H&S Engineering per ottimizzare le consegne, sia nei periodi di picco (Natale e festività varie) sia nei periodi “normali”: attraverso l’interfacciamento con i sistemi di DHL e l’utilizzo di piattaforme di geolocalizzazione l’app è in grado di pianificare i percorsi giornalieri del singolo operatore, ottimizzare i carichi, gestire le priorità e le consegne “ad orario”, ricalcolare i percorsi a seguito di eventi non previsti. Parliamo di produzione aumentata nel caso di Herno, nome di punta dell’urban outerwear: l’impiego della tecnologia della termo-nastratura e dell’assemblaggio dei capi senza cuciture, caratteristica principale delle macchine “da cucire” di Cling-O-Matic), ha permesso di produrre capi ad alto contenuto tecnologico, destinati sia ad uso “cittadino”, sia a uso “outdoor”, fino all’utilizzo in ambito sportivo (sci, alpinismo, vela, ciclismo).

Molto articolata, poi, è l’esperienza di innovazione di Gessi, una delle aziende di riferimento nel settore della rubinetteria-arredobagno-wellness di alta gamma: il Team IT interno ha sviluppato Mercurio, il perno attorno al quale si sono sviluppati e integrati tutti i sistemi informatici aziendali, mentre con MyGessi è partita la fase di aggregazione di questi building block per la realizzazione di applicativi user-friendly, orientati all’utilizzatore finale sia esso il personale interno di Gessi sia i clienti finali. In questa nuova avventura il Team IT ha deciso di avviare la collaborazione con Hevolus. Infine, Maire Tecnimont, leader in ambito internazionale nell’ingegneria impiantistica, principalmente nel settore degli idrocarburi, si è affidata a Banksealer per contrastare gli attacchi alla sicurezza dei propri sistemi.

Il Premio alle migliori idee nei settori life science e smart communities

Il progetto EMPATIA@Lecco, proposto da Cluster TAV, è il terzo capitolo di una mirata azione nel territorio lecchese sul tema della riabilitazione, con una specifica attenzione alle disabilità da lesioni congenite od acquisite del sistema nervoso: il progetto ha l’obiettivo di consegnare al paziente e alla sua famiglia nuovi strumenti per fronteggiare la patologia cronica.

La sicurezza è il filo conduttore di molti Premi Innovazione. Enel Green Power si è affidata a Builti e alla sua piattaforma RE.SIS.TO (REsistenza SISmica TOtale) per rispondere all’esigenza di valutare periodicamente il rischio sismico in tutte le aree in cui sono dislocati i manufatti che costituiscono i propri impianti idroelettrici. Mentre Traforo del Monte Bianco ha scelto Ad Hoc 3D Solutions e la sua piattaforma AdHocMM per gestire il monitoraggio del tunnel: con il programma di rilievo in 3D si possono controllare tutti gli ammaloramenti presenti sulla volta, e costruire un database informatico per capire le zone di intervento e tenere sotto controllo l’evoluzione della struttura nel tempo. Soluzioni ibride, che dalla sicurezza possono essere applicate anche ad altro, sono quelle sviluppate per la mobility da AvMap in collaborazione con ZTE Italia: AvMap, che produce soluzioni di navigazione assistita, ha progettato un hotspot 4G per auto che riunisce insieme la funzione di crash detection e le funzionalità più avanzate legate all’entertainment, alla navigazione satellitare e alla connettività

Il Premio andrà anche alle migliori “idee per la città”. ll Comune di Capaci ha adottato la moneta digitale progettata da CIRCUITO IES, alla quale viene associata la raccolta dei rifiuti: più il comportamento dei cittadini, che acconsentono al tracciamento dei loro conferimenti, è corretto, più il loro portafoglio virtuale si incrementa e può essere utilizzato per acquisti negli esercizi commerciali locali o per il pagamento di un sesto della TARI. Il Comune di Mantova, invece, per promuovere l’utilizzo della bicicletta ha adottato l’app “Wecity”, che permette di tracciare gli spostamenti in bicicletta, e ha lanciato un bando per reclutare 150 cittadini che volessero cambiare abitudini: abbandonare l’auto e percorrere il percorso casa-lavoro ogni giorno in bicicletta, ricevendo 25 centesimi di euro al km fino a un massimo di 40 euro al mese.

Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, poi, riceverà il Premio Innovazione per il progetto RuralFirst#AltaMurgia2020, che si traduce nel portare nel territorio la connettività Wi-Fi grazie a Cisco e Infratel Italia, la società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico per diffusione banda larga e banda ultra larga. In questo modo si implementano le buone pratiche di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, e si mettono gli attori del territorio in condizione di essere partecipi e protagonisti del vantaggio economico che deriva dalla digitalizzazione.

Il Premio alle soluzioni più innovative nel fintech

Con circa 40mila fatture annue di fornitori di beni e servizi, Bennet si è affidata a Top Consult per sviluppare un applicativo per la gestione del workflow approvativo e rendere più rapidi i pagamenti. La soluzione prende in carico la fattura e la accompagna attraverso l’iter approvativo, monitorando i passaggi che si rendono necessari in base all’organizzazione aziendale e “sollecitandoli” in caso di ritardi. CrowdFundMe, che si è quotata in Borsa nel 2019, ha scelto la la Financial Suite di Oracle NetSuite per la gestione dei progetti di crowdfunding e monitorare la profittabilità degli stessi, proprio per rispondere agli stringenti requisiti indotti dalla quotazione. Infine Innexta, il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza fondato da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e da Unioncamere nazionale, e che associa le principali Camere di commercio italiane, riceverà il Premio Innovazione per Innexta Score, una piattaforma digitale che permette di ottenere una valutazione immediata e semplice del livello di affidabilità di un’impresa dal punto di vista economico-finanziario. È un servizio accessibile anche a chi non ha competenze specifiche nella lettura dei bilanci.

Fra i vincitori del Premio Innovazione ci saranno anche Dompé Farmaceutici, AMAT (Azienda per la Mobilità nell’Area di Taranto), CMD Costruzioni Motori Diesel, RINA-Cube, Danieli Telerobt Labs, l’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mar Ionio, Lloyds Farmacia, Igor srl, Trip Concierge, Imab, Tasca d’Almerita, La Manuelita calzaturificio, Comune di Reggio Emilia, Phase Motion Control, Interlude Management, Quadrato Divisione Industria, Compagnia Valdostana Acque, Guerriero Produzione Pelletterie, Progetto Scuola della Provincia Autonoma di Trento, Elettric80, Baia Domizia Camping Village, Tree Solutions, Primestar, Comune di Amalfi, Delta, HSD, Innovation Engineering, BIT4ID, Società Agricola Uccellatori e Cooperativa agricola Delia.

I Premi Innovazione Smau saranno consegnati durante gli oltre venti Smau Live Show in programma. Incontri aperti al pubblico, seguiti da un momento di networking, dove si confrontano sul tema del Live le imprese e gli enti vincitori, incubatori, stakeholder e altri player del settore. Negli Smau Live Show le startup presenti a Smau con prodotti e idee innovativi nel settore di riferimento avranno anche la possibilità di presentarsi con uno speed pitching. Il programma degli Smau Live Show è consultabile sul sito.