Amazon.it: tutto pronto per Sanremo 2020

Ascolta l'articolo

Amazon.it svela la mappa di popolarità degli artisti in Italia. Disponibile uno store dedicato con playlist musicali, CD e vinili in edizioni esclusive

Sanremo 2020 è alle porte e anche quest’anno Amazon.it vivrà insieme ai propri clienti l’atmosfera frizzante di questa 70esima edizione della kermesse. Dalle interazioni con Alexa alle playlist dedicate su Amazon Music fino alle edizioni esclusive di CD e vinili, i clienti possono visitare lo store dedicato su amazon.it/sanremo per scoprire come immergersi nell’atmosfera sanremese in qualsiasi parte d’Italia si trovino.

In attesa di vivere le emozioni di questa nuova edizione del Festival, Amazon.it svela quali sono gli artisti che hanno avuto maggiore successo nelle regioni italiane sulla base delle vendite di CD e vinili su Amazon.it nel 2019. Alberto Urso è l’artista preferito dai clienti in 17 regioni d’Italia ad eccezione di Basilicata, Sardegna e Valle d’Aosta, dove spopola Giordana Angi, e della Calabria, dove il primo posto spetta ad Achille Lauro. Giordana Angi, occupa la seconda posizione in tutte le regioni della penisola eccetto che in Basilicata, Calabria, Sardegna e Valle D’Aosta dove la medaglia d’argento spetta a Alberto Urso, mentre in Molise la seconda posizione è occupata da Achille Lauro. Sul terzo gradino del podio si trova Levante in Campania, Marche, Sardegna, Sicilia e Veneto, Achille Lauro in Abruzzo, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta e i Pinguini Tattici Nucleari, in Emilia Romagna, Piemonte e Umbria. Giordana Angi scende in terza posizione in Molise, mentre Anastasio e Rancore la conquistano rispettivamente in Calabria e Basilicata.

Analizzando invece le regioni più appassionate ai singoli cantanti in gara, in base agli acquisti su Amazon.it, il Veneto risulta essere l’area con più fan di Alberto Urso, seguita da Lazio e Sicilia. Achille Lauro ha il seguito più fedele in Molise, Lazio e Umbria, mentre i Pinguini Tattici Nucleari spopolano in Umbria, Valle D’Aosta e Piemonte. Elettra Lamborghini è molto apprezzata in Sardegna, Marche e Umbria. La roccaforte dei fan di Paolo Jannacci si conferma invece la Lombardia, sua terra natale mentre Elodie ha un seguito fedele in Piemonte, Basilicata e Molise. E se Giordana Angi ha fan appassionati in Toscana, Lazio e Umbria, Enrico Nigiotti li ha in Toscana, Marche e Liguria. In appendice sono consultabili le tabelle complete.

Le playlist e le edizioni esclusive su Amazon Music



Grazie ad Amazon Music Unlimited, il servizio premium di musica in streaming di Amazon con un catalogo di oltre 50 milioni di brani, e a Prime Music, il servizio di streaming musicale incluso nell’abbonamento a Prime senza costi aggiuntivi e che include più di 2 milioni di brani, i clienti potranno rivivere i più celebri successi delle passate edizioni di Sanremo a partire dagli anni ’50, ma anche i grandi classici e i brani dei vincitori, incluse le nuove proposte. Dal 7 febbraio sarà disponibile anche la playlist con i brani dell’edizione Sanremo 2020 e un’edizione speciale della playlist La vita è POP! Sanremo Edition.

I clienti possono riprodurre tutte le playlist da mobile, desktop e con i dispositivi Amazon Echo, chiedendo ad esempio: “Alexa, riproduci Sanremo Anni 50 da Amazon Music”.

Di seguito tutte le playlist dedicate al Festival:

Sono molti i big di Sanremo 2020 che hanno scelto Amazon.it per rendere disponibili alcune edizioni esclusive dei propri album in versione CD e vinile:

L’ampia selezione di prodotti dedicati alla musica disponibili su Amazon.it include anche numerose promozioni su casse, cuffie e giradischi e sugli album delle passate edizioni di Sanremo.

Alexa a Sanremo



Anche Alexa è pronta a partecipare a Sanremo 2020. Sempre più clienti utilizzano il servizio vocale per riprodurre la loro musica preferita in streaming: nel 2019 i clienti italiani hanno ascoltato decine di milioni di brani in streaming utilizzando Alexa, per un totale di oltre 5.000 anni di riproduzione ininterrotta di musica.

Ecco cosa si può chiedere ad Alexa per essere sempre aggiornati su Sanremo 2020: