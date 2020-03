Insight Partners completa l’acquisizione di Veeam

Ascolta l'articolo

L’acquisizione si concentra sull’accelerazione della crescita di Veeam e sull’estensione della posizione di leadership nel mercato statunitense

Veeam Software annuncia che Insight Partners ha completato l’acquisizione della società, annunciata il 9 gennaio 2020, con una valutazione di circa 5 miliardi di dollari. A seguito di un investimento di Insight Partners all’inizio del 2019, l’acquisizione di Veeam, leader indiscusso di mercato con oltre 1 miliardo di dollari di vendite annuali e più di 365.000 clienti in tutto il mondo, determinerà un’accelerazione della crescita nel mercato statunitense.

“Insight è un partner di fiducia sin dal 2013, quando ha effettuato il primo investimento per una quota di minoranza in Veeam,” ha dichiarato Bill Largent, CEO di Veeam. ”Sono noti per l’acquisizione di aziende internazionali in forte crescita e per il loro successo nel mercato statunitense, dove possono aggiungere preziose risorse, supporto e competenza. Veeam è posizionata estremamente bene sul mercato e Insight è il partner giusto per aiutarci a raggiungere il prossimo livello di crescita del nostro Act II, l’evoluzione verso l’Hybrid Cloud, e tutto comincia oggi.”

Oltre a consentire a Veeam di accelerare il suo secondo atto, la società trasferirà la sede centrale negli Stati Uniti dalla Svizzera e aggiungerà forza ed esperienza al suo team esecutivo. Nell’ambito dell’acquisizione sono state effettuate le seguenti nomine:

William H. Largent è stato promosso Chief Executive Officer (CEO). Precedentemente ha ricoperto il ruolo di Executive Vice President (EVP), Operations.

Danny Allan è stato noninato Chief Technology Officer (CTO).

Gil Vega, che ha ricoperto precedentemente il ruolo di Managing Director e CISO presso CME Group, Inc. e di Associate Chief Information Officer & CISO per il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti e l’Immigration & Customs Enforcement degli Stati Uniti a Washington, è stato nominato Chief Information Security Officer (CISO).

Nick Ayers, di Ayers Neugebauer & Company, membro dei World Economic Forum’s Young Global Leaders e Chief of Staff del Vice Presidente degli Stati Uniti, si unisce ai Managing Directors di Insight Partners Mike Triplett, Ryan Hinkle e Ross Devor nel Consiglio di Amministrazione di Veeam.

“Nell’ultimo decennio Veeam è diventata il leader in termini di market share nell’area EMEA, da dove proviene circa il 50% del nostro attuale business,” afferma Danny Allan, CTO di Veeam. “Grazie all’acquisizione completata oggi e al recente rilascio della nuova Veeam Availability Suite v10, la prossima generazione di soluzioni per la data protection – abbiamo l’obiettivo di estendere la nostra leadership negli Stati Uniti, dove possiamo sfruttare l’opportunità di crescita del cloud data management nel settore enterprise.”

“Il futuro del cloud computing è ibrido – i dati vengono creati, memorizzati, gestiti e replicati attraverso piattaforme e ambienti,” ha dichiarato Crawford Del Prete, President di IDC. “Veeam ha sempre affrontato i difficili problemi che i clienti incontrano nella gestione dei dati di nuova generazione. Si tratta di un’acquisizione significativa che è in grado di fornire le risorse aggiuntive necessarie a Veeam per soddisfare le esigenze di un panorama di clienti sempre più diversificato e complesso.”