DGS punta all’eccellenza con le soluzioni e le certificazioni Check Point

Ascolta l'articolo

Si consolida la partnership tra le due società nel segno di servizi di consulenza completi e di un’offerta ampliata di architetture di IT security efficaci e consolidate

DGS, società specializzata nella fornitura di servizi e soluzioni di valore in ambito Cyber Security, Digital Solutions e Management Consulting, si rivolge come Partner a Grandi Clienti dei principali segmenti di mercato – Energy e Utilities, Settore Pubblico, Servizi Finanziari, Industria e Manufacturing, Retail e Distribution, Telco e Media, T&T – supportandoli nel pieno sfruttamento delle nuove tecnologie abilitanti per la sicurezza informatica e lo sviluppo del business. Le soluzioni di cyber security avanzata di Check Point sono parte integrante dell’offerta di DGS che si consolida oggi ulteriormente accogliendo le più recenti architetture di sicurezza del leader globale.

Check Point Software Technologies è la società leader nell’ambito della cyber sicurezza che si contraddistingue in Italia e nel mondo per le molte iniziative dedicate a consolidare la propria posizione strategica presso i clienti, favorendo l’accesso alla sua offerta di soluzioni avanzate di sicurezza informatica e a standard sempre elevati nella prevenzione dalle minacce note e zero-day.

Le competenze maturate sulle soluzioni Check Point sono frutto dell’investimento costante di DGS avviato sin dai primi anni 2000 e successivamente consolidato con la sigla di una partnership che ha visto DGS sempre posizionata ai massimi livelli di certificazione.

Check Point è partecipante attivo in questo percorso aziendale, consapevole del valore ben riconosciuto di DGS nel settore e, ancor più, del suo know-how certificato, tra i più elevati in Italia, che si avvalora da quest’anno anche delle competenze del programma PSCP (Professional Services Certification Program), un percorso di certificazione internazionale che segna la più qualificata formazione professionale nelle soluzioni Check Point ad oggi disponibile. Prima società in Italia ad avere conseguito questo autorevole certificato, DGS si pone così a garanzia di rispetto e applicazione completa degli elevati standard qualitativi di Check Point in termini di intervento e di supporto nella difesa del patrimonio informativo dei clienti finali.

“Le grandi società ed enti che sono chiamati a gestire quotidianamente una vasta quantità di dati spesso molto sensibili necessitano di soluzioni efficaci ed efficienti in grado di dare risposte puntuali per la protezione del sistema informativo aziendale” dichiara Gianluca Cimino, Cyber Security Chief Strategy Officer in DGS. “DGS risponde a questa esigenza, ancor più viva in uno scenario di adempienza e conformità normativa (GDPR, NIS, ecc.), supportando i propri clienti nell’adozione del modello ‘Security by Design’ attraverso il portafoglio di soluzioni Check Point in grado di assicurare la protezione dei dati gestiti, a tutela degli utenti finali così come delle aziende incaricate di occuparsene”.

Intento di DGS, system integrator ampiamente riconosciuto nel mercato nazionale, è quello dunque di farsi promotore presso un numero crescente di aziende clienti di modelli Zero Trust e, in senso più esteso, di soluzioni integrate affidabili di protezione di sistemi informativi anche complessi. “L’evoluzione della partnership con DGS si fonda oggi sulla missione comune di ridurre in misura incrementale la distanza tra i clienti e l’accesso all’offerta Infinity di Check Point e ai suoi molteplici vantaggi: dalla riduzione del TCO all’implementazione rapida ed efficace di modelli Zero Trust volti ad agevolare la semplicità gestionale in maniera rilevante” commenta Massimiliano Bossi, Channel & Territory Sales Manager di Check Point Software Technologies Italia.

Le partnership tecnologiche e di canale e le attività sviluppate con i Service Provider e Consulting sono un asset di importante investimento per Check Point che proprio grazie a questi realizza presso i clienti piani integrati di tutela e protezione contro le minacce cyber in continua evoluzione. In questo scenario si colloca l’importanza di avvalersi di tecnologie e suite avanzate. Check Point Infinity è l’unica architettura di sicurezza informatica completamente consolidata che consente ad aziende di ogni dimensione di realizzare un’infrastruttura IT sicura e una protezione senza precedenti contro i mega-cyberattacchi di quinta generazione e le future minacce informatiche su tutte le reti, endpoint, cloud e mobile. Progettata per risolvere le complessità della crescente connettività e di una sicurezza spesso inefficiente, l’architettura di protezione multilivello di Infinity trova nella prevenzione avanzata dalle minacce e nella semplificazione dell’experience dei clienti i suoi punti di forza.

“Siamo lieti di riscontrare il dovuto riconoscimento alla suite Infinity Next di Check Point da parte dei molti clienti che, in una logica di partnership win-to-win, si sono affidati alle nostre soluzioni per la realizzazione di progetti di sicurezza e ottimizzazione delle risorse dedicate alla protezione di dati e ambienti informatici” commenta Gianluca Cimino di DGS. “L’approccio di rilevamento proattivo delle minacce che contraddistingue le soluzioni di Check Point, architettura Infinity inclusa, è una best practice che confidiamo di vedere favorevolmente accolta in ogni geografia nel nostro Paese per vincere la sfida contro le minacce informatiche più sofisticate”.

Massimiliano Bossi di Check Point Software Technologies Italia precisa in aggiunta come qualsiasi tecnologia per essere testata e quindi implementata nelle infrastrutture aziendali richiede una fase di analisi e trial che si può realizzare solo attraverso esperti consulenti del settore. “DGS ha mostrato con l’impegno profuso in termini di business nei molti anni di nostra collaborazione e anche formativi di condividere e di voler sostenere la medesima visione di Check Point. Si tratta di una visione della cyber sicurezza in cui approcci, ricerca e sviluppo tecnologico e modelli di go-to-market cooperano per elevare i livelli di sicurezza nella gestione e protezione delle informazioni aziendali in tutte le sedi di loro transito, analisi e uso: network, endpoint, cloud e mobile”.