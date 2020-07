Virtual Hub: un portale video dedicato ai trend sugli analytics che guidano il futuro

Ascolta l'articolo

Un portale video pensato per entrare nelle storie di aziende che affidano i loro processi alle soluzioni più avanzate e scoprire come si persegue l’equilibrio vincente tra uomo e tecnologia

Fisica o virtuale non fa differenza. Nella realtà in cui ci incontriamo ciò che conta sono solo le storie vere. Per questo SAS lancia il Virtual Hub, un portale che raccoglie video testimonianze di aziende, esperti di tecnologia, docenti, influencer e opinion leader, che hanno condiviso il loro modo di fare innovazione, di gestire il cambiamento e la loro visione sul futuro.

Una raccolta virtuale di storie «reali» di aziende ed esperti di innovazione, per condividere spunti di riflessione su come ri-pensare il mondo del business e sulle modalità di fare trasformazione digitale nelle aziende. Perché nel futuro che stiamo re-immaginando la rivoluzione digitale è totale, ma la sua carta vincente è più che mai l’equilibrio tra fattore umano e tecnologia.

Oggi le aziende devono essere sempre più attente a ripensare rapidamente le proprie strategie, ad essere agili, flessibili, veloci e resilienti, a prendere le decisioni giuste al momento giusto. Tradurre la complessità in termini accessibili e far comprendere il potenziale degli analytics attraverso esempi concreti è la chiave per conoscere come sfruttare pienamente la loro forza.

Proviamo a farlo nel Virtual Hub attraverso video testimonianze di aziende sull’utilizzo dei dati e sulla messa in esecuzione di progetti di Intelligenza Artificiale per ricavare valore reale dalla data analysis, demo, roleplay e giochi di ruolo in cui executive, data scientist, data engineer lavorano insieme con un obiettivo di business comune, e molto altro ancora.

All’interno del Virtual Hub sarà possibile:

• entrare nelle storie di aziende che affidano i loro processi alle soluzioni più avanzate

• scoprire come si persegue l’equilibrio vincente tra uomo e tecnologia

• approfondire i trend sugli analytics che guidano il futuro.

Il portale è accessibile a questo indirizzo