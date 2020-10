Al via il “Master in Data Science & AI sponsored by Groupama Assicurazioni”

Ascolta l'articolo

Selezionati, tra gli oltre 1000 candidati provenienti da tutta Italia, i 21 partecipanti al Master in Data Science & AI, organizzato da Talent Garden e interamente finanziato da Groupama Assicurazioni, in collaborazione con Softlab

Sono 21 gli studenti che prenderanno parte, dal prossimo 19 ottobre e per 11 settimane, al “Master in Data Science & AI sponsored by Groupama Assicurazioni”, dedicato alla formazione dei Data Scientist del futuro, una delle professioni del digitale più richieste dal mercato del lavoro. Il Master, organizzato da Talent Garden – la più grande piattaforma per l’innovazione e la formazione digitale nata in Italia nel 2011- sarà realizzato per la prima volta con Groupama Assicurazioni – uno dei principali player del settore assicurativo in Italia nonché prima filiale estera di Groupama, un Gruppo assicurativo e bancario di dimensione internazionale – e in collaborazione con Softlab, azienda fondatrice e parte di Softlab Group, da 35 anni leader nei processi di Digital Transformation, in grado di offrire le soluzioni più efficaci in ambito Consulting, Digital Solutions, Cybersecurity, Big Data & Analytics.

I candidati sono stati scelti lo scorso 24 settembre nel corso di un Challenge Day, che ha riscosso grande successo e a cui hanno partecipato oltre 1000 ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia, affrontando i vari step di selezione con prove di gruppo e individuali volte a valutare le loro “hard e soft skills” (come il livello di conoscenze informatiche, le capacità di problem solving, leadership e team working). Lazio, Puglia, Campania e Lombardia le principali regioni di provenienza degli “aspiranti Data Scientist”; alle selezioni hanno preso parte più uomini che donne (68% vs. 32%), con un’età media di circa 27 anni e alle spalle una formazione variegata: matematica, fisica ma anche economia, informatica e ingegneria.

Il Master sarà completamente gratuito grazie all’importante contributo di Groupama Assicurazioni, che da sempre è impegnata nella valorizzazione dei talenti del futuro e che, insieme a Softlab, offrirà borse di studio a copertura totale dei costi di retta per tutti i partecipanti. Al termine del Master, inoltre, verranno decretati i due studenti più meritevoli, che avranno la possibilità di intraprendere un percorso professionale all’interno delle due aziende partner: Groupama Assicurazioni e Softlab.

“La nostra decisione di sponsorizzare questo Master testimonia la volontà di dare continuità alle azioni di responsabilità sociale volte alla formazione e alla promozione dell’innovazione, che Groupama Assicurazioni ha iniziato con successo già negli anni precedenti. Questa iniziativa è la concretizzazione della nostra vision, in cui la tecnologia e l’innovazione sono strumenti cardine per raggiungere l’eccellenza dei processi e dei nostri prodotti. Questo Master rappresenta uno strumento concreto indirizzato a giovani talenti ed orientato al mondo del lavoro: come azienda siamo certi che investire nel futuro di 21 ragazzi, offrendo loro l’opportunità di usufruire gratuitamente delle borse di studio, sia la scelta giusta per formare i professionisti del domani e permettere loro di aggiungere un tassello in più alla propria carriera professionale” – commenta Pierre Cordier, Amministratore Delegato e Direttore Generale Groupama Assicurazioni.

“Investire nella ricerca e nella formazione del talento è uno dei pilastri su cui si erge Softlab. Per questo abbiamo scelto con convinzione di collaborare alla realizzazione di questo Master, affiancando ancora una volta Groupama alla quale ci lega una solida collaborazione professionale. È l’occasione più consona per rispondere con consapevolezza, ricorrendo a strumenti e metodologie innovative, alle esigenti richieste del mercato del lavoro in tema di nuove professioni e competenze all’avanguardia. Abbiamo accolto in azienda i vincitori degli scorsi anni avviandoli a un percorso di crescita e scoperta delle proprie potenzialità, contribuendo all’arricchimento del proprio bagaglio di esperienze. In Softlab vogliamo continuare a giocare questa partita da protagonisti” – commenta Giovanni Casto, Amministratore delegato Softlab Group.

La figura del Data Scientist è oggi una tra le più richieste dell’economia digitale, anche in ambito assicurativo, per svolgere svariate attività: dall’elaborazione dei dati al loro monitoraggio, dalle attività di ricerca e sviluppo all’applicazione di tecniche di apprendimento automatico e costruzione di modelli predittivi. Secondo quanto registrato da Burning Glass, dal 2017 al 2019 in Italia le richieste di lavoro per queste figure professionali sono aumentate del 137%; del 45,9% solo nell’ultimo anno. Di fatto, a seguito dell’ultima edizione del Master in Data Science & AI, oltre il 90% dei partecipanti ha trovato collocazione come esperto di analisi dei dati presso importanti realtà italiane di diversi settori, quali: Consulting, ICT, Health, Semiconductors, Insurance & Finance, Services.

“L’innovation School di Talent Garden forma ogni anno migliaia di studenti sulle nuove professioni richieste dal digitale, e il data scientist rappresenta sicuramente una delle più interessanti con prospettive di sicuro impatto sia per la domanda sul mercato del lavoro che questa figura professionale registra che per il ruolo chiave che gioca all’interno di startup, corporate e pmi. Il grande impegno messo in campo da un’importante realtà come Groupama a sostegno del Master testimonia ancora una volta la validità della nostra offerta formativa e la capacità di Talent Garden di interpretare le esigenze del mercato del lavoro” commenta Giulia Amico di Meane, Talent Garden Innovation School Director.

IL PROGRAMMA DI STUDI

Il Master è strutturato in un percorso di didattica online di 11 settimane, che prenderà ufficialmente il via lunedì 19 ottobre. Il programma di studi si comporrà di 5 moduli focalizzati sul mondo statistico e di analisi computazionale – Data Science Starter Kit, Advanced Data Manipulation & Cloud Management, Statistical Learning, Advanced Machine Learning & Cloud Computing, Deep Learning & Advanced Topics – e si concluderà con un group project finale, seguito da un contest che consentirà di individuare i due studenti più meritevoli del corso, ai quali sarà offerta la possibilità di effettuare uno stage presso le sedi di Groupama Assicurazioni e Softlab.

Durante il percorso in aula si approfondiranno temi quali: