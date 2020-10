Massimo Iberti è il nuovo CFO di FINIX Technology Solutions

Ascolta l'articolo

FINIX Technology Solutions – l’hub per l’innovazione che opera nel mercato della trasformazione digitale e distributore esclusivo dei prodotti Fujitsu in Italia – annuncia la nomina di Massimo Iberti a Chief Financial Officer della società.

Grazie all’esperienza maturata in numerose società internazionali, in particolare nel mondo dell’Information Technology, Massimo Iberti rafforzerà il management team e l’organizzazione di FINIX, andando a semplificare e dare solidità ai processi finanziari.

“Sono molto orgoglioso di portare la mia esperienza nel leadership team di una società come FINIX, che coniuga la solidità trentennale dell’esperienza di Fujitsu con la mission di portare i processi dell’innovazione digitale nel business della PMI, nella PA e nelle grandi aziende, mettendo a sistema la centralità del dato nell’ambito IoT, AI e Cybersecurity”.

Massimo Iberti si unisce a FINIX dopo una lunga esperienza più che decennale in Diebold e Diebold Nixdorf, dove ha ricoperto il ruolo di Financial Director South Europe e Amministratore Delegato per l’Italia.

In precedenza, Iberti ha lavorato sia in realtà strutturate e complesse sia in startup del mondo telco, gestendo momenti di forte cambiamento e trasformazione: la sua esperienza infatti spazia da Fastweb a Pioneer Electronics, da YourVoice a KPMG.

L’ampia esperienza maturata anche all’estero, lavorando in tre diversi continenti – Europa, Stati Uniti e Middle East – ha reso Iberti particolarmente attento agli aspetti culturali e di comunicazione, fondamentali nella gestione delle risorse e dei team.