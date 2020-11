Apre il nuovo Trento Digital Hub di Fincons Group

Ascolta l'articolo

Fincons Group conferma gli investimenti sul territorio con una nuova sede a Trento

Fincons Group, società di IT business consulting e system integration internazionale con oltre 1700 dipendenti distribuiti su 8 sedi in Italia, 4 in Svizzera, due in US ed una in UK, Francia e Germania, annuncia l’apertura di una nuova sede a Trento.

Gli obiettivi di questa nuova sede sono molteplici: 1) facilitare l’inserimento dei giovani laureati in attività lavorative e di formazione creando un’Academy interna in collaborazione con l’Università e le aziende locali, 2) servire da vicino le aziende del territorio trentino e 3) supportare le iniziative Fincons in Italia e all’estero.

L’iniziativa nasce come naturale evoluzione della collaborazione di lungo periodo con ITAS Mutua, la più antica compagnia assicurativa italiana e fiore all’occhiello del territorio, e si propone di proseguire con la creazione di un gruppo di eccellenza tecnologica nel mondo digital, focalizzato dapprima sul mercato Financial Services per poi evolvere anche verso gli altri settori coperti dal Gruppo: Media, Energy & Utilities, Transportation, Manufacturing, International Institutions e Public Administration.

Il Fincons Trento Digital Hub si occuperà di realizzare progetti e servizi nell’ambito della trasformazione digitale, integrando tecnologie innovative all’interno dei processi consolidati dei nostri clienti ed aprendo le porte a nuove collaborazioni.

Sulla scia delle esperienze sviluppate dal Gruppo, che è più che raddoppiato negli ultimi 5 anni, anche il Trento Digital Hub propone una metodologia di sviluppo basata su alcuni asset che si sono dimostrati chiave per il successo della Trasformazione Digitale:

La creazione di nuove professionalità offerta dalla Fincons Academy: un percoso di formazione hands-on per i giovani neolaureati in collaborazione con le aziende clienti (nel 2019: 9 edizioni, oltre 100 persone formate, oltre 19000 ore di formazione erogate, 97% di partecipanti collocati in Azienda);

La partecipazione a progetti nazionali ed internazionali di investimento in progetti di Ricerca e Sviluppo (oltre 20 Mln investiti negli ultimi 3 anni)

La collaborazione ad iniziative di Innovazione con Università, Centri di Ricerca, aziende e realtà pubbliche locali.

L’obiettivo di crescita del nuovo Hub è di 40-50 unità nel prossimo triennio.

“Gli hub potenziano i servizi del nostro Gruppo, ma sono anche la conferma della volontà, precisa e reiterata nel corso della nostra storia, di investire sul territorio locale, entrando nel tessuto economico, innovativo e formativo e puntando sul futuro dei giovani talenti come parte integrante di un percorso di crescita professionale all’interno di una realtà internazionale. Non abbiamo interesse ad aprire semplici vetrine, ma scegliamo sempre di metterci in gioco calandoci nel territorio locale”, spiega Michele Moretti, CEO di Fincons Group.