Gestione commesse, Erre Energie sceglie Nubess ME

Innovazione e versatilità al servizio dell’efficienza energetica. La piattaforma condivisa da tutte le funzioni costituisce il filo conduttore dell’attività aziendale e ha posto le basi per un percorso di crescita virtuoso

Erre Energie ha scelto Nubess ME per informatizzare i propri processi gestionali, implementando una piattaforma di lavoro integrata e condivisa da tutte le funzioni organizzative, che costituisce oggi il filo conduttore dell’attività aziendale e che ha posto le basi per un percorso di crescita virtuoso, a cui tutti i membri del team possono contribuire.

Erre Energie è una Energy Service Company toscana che sviluppa soluzioni progettuali impiantistiche innovative incentrate su efficienza energetica e impiego di fonti energetiche rinnovabili per aziende, pubbliche amministrazioni e clienti privati. Da sempre attenta all’innovazione per fronteggiare una significativa crescita in termini di numerosità e complessità di progetti, Erre Energie ha deciso di ricercare una soluzione software specifica per la gestione dei processi a commessa.

ESECUZIONE E PERSONALIZZAZIONE

«A seguito di una ampia ricerca di mercato, abbiamo scelto Nubess ME non solo perché è web-based e versatile, ma soprattutto perché ha mostrato una capacità di personalizzazione e una flessibilità tali da adattarsi molto bene al nostro mercato, valorizzando il controllo di gestione basato su commessa e altre funzionalità un po’ più particolari, come quelle relative alla programmazione delle manutenzioni» – afferma Massimiliano Benedetti, CEO di Erre Energie. Con queste premesse è iniziata l’attività di implementazione, in cui Nubess ME ha subito avviato un importante processo di personalizzazione, per allinearsi alle logiche fino a quel momento utilizzate da Erre Energie nella gestione delle commesse. Un importante obiettivo è stato lo sviluppo del modulo Gestione Reti che – data la gestione di una centrale di produzione di energia e una infrastruttura per la sua distribuzione (nel caso specifico, reti di teleriscaldamento) – consente la fatturazione di tale servizio a tutti i soggetti riceventi, garantendo la gestione di un’unica commessa con una pluralità di clienti. Il secondo obiettivo si è focalizzato sul modulo Risorse Tecniche, grazie al quale è possibile gestire l’ampio parco di impianti di produzione di energia (caldaie a biomassa, pompe di calore, impianti solari), per i quali Erre Energie eroga attività di manutenzione programmate e straordinarie.

GESTIONE A 360 GRADI

«Oggi, riusciamo a gestire sulla piattaforma Nubess ME l’impostazione dell’offerta economica, la gestione delle informazioni fondamentali di clienti e fornitori (siano essi potenziali o consolidati), il controllo delle commesse con l’allocazione di costi, delle ore di attività, dei ricavi con un’elaborazione in tempo reale a semplice richiesta. Inoltre, è stato specificatamente sviluppato un modulo per la registrazione dei dati di consumo degli utenti cui forniamo energia a fini statistici e per la relativa fatturazione, e abbiamo personalizzato in modo importante un modulo per la registrazione e gestione delle attività di manutenzione» – dichiara Benedetti. Evoluzioni future del progetto riguardano l’implementazione dei moduli di Gestione Risorse Umane, quindi la gestione delle attività di formazione e distribuzione dei DPI tramite applicazione mobile e, successivamente, la gestione dei Certificati Bianchi (titoli di efficienza energetica) che l’azienda riceve per progetti propri e di terzi.